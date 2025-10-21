その疲れ・不安感、あの栄養素が不足してるのかも。鮭の心穏やかになれるレシピとは？

毎日忙しくてヘトヘトでもやもや……。そう感じた日の献立には「鮭」のメニューがおすすめです！ 管理栄養士の大島菊枝先生によると、鮭に含まれるたんぱく質やナイアシンは、心の安定に働きかける栄養素を含むそう。うまく作用を引き出すには消化がポイントになるので、ねぎ、しょうがといった香味野菜で消化を促すと、より効果が期待できます！ そんな「鮭×香味野菜」にぴったりのレシピを、料理家・飛田和緒さんに教えていただきました。



ねぎたっぷりのせ蒸し魚

材料（2人分）

甘塩鮭の切り身……2切れ（約200g)

ねぎ……1本

酒

ごま油



下ごしらえ

●鮭／ペーパータオルで水けを拭き取る。

●ねぎ／斜め薄切りにし、水にさらして水けをしっかりときる。

作り方

(１)鮭は耐熱の器にのせ、酒小さじ２をふる。蒸気の上がったせいろ（または蒸し器）に鮭の器をのせ、ふたをして中火で７〜８分蒸す。

(２)１にねぎをのせる。ごま油大さじ２を小鍋で充分に熱してかける。

甘塩鮭を使うから味つけは不要！ せいろでふっくら蒸した鮭にたっぷりのねぎをのせ、仕上げにあつあつのごま油をかければ風味満点です。心のケアには、おいしいものを食べて、リラックスが効果的ですよ。

（『魚介の賢い食べ方』より）

教えてくれたのは…大島菊枝さん

東京農業大学卒業。管理栄養士専攻。子どもの頃より栄養学に興味を持ち、研究職（大豆イソフラボン研究）に就く。食とは空間全体で味わうものという思いから、インテリア会社が経営する飲食業に従事したのち、独立。