タレント・中川翔子さんが2025年10月20日、産後に体重が激減したことをインスタグラムで報告した。「なぜ産褥期にあらたに色々起きるんでしょうか」と体の悩みも伝えている。

中川さんは23年4月に一般男性との結婚を発表。2人あわせて体重5キロ以上の双子男児を9月30日に出産したと発表している。

「19キロ減 ほぼむくみでしょうね」

中川さんはインスタで、母子の近影を披露するとともに、双子について「なんだか抱っこするとすごく顔を見つめるようになった感じ ママってわかるかなぁ？」などと伝えた。一方で出産前の自身を、

「入院中、うまれる前日のお腹。もはや懐かしいです そりゃこの2人が入ってたんだし大きくなるよねぇ 色々まだ想像つかなかったなこのとき。怖かったし。みなさん産前産後でどんなふうに人生、感覚、意識、変わりましたか？」

と振り返りつつ、産後の体調を、

「19キロ減 ほぼむくみでしょうね ひざがすごくいたい。ホルモンのせいらしい」

と報告。「なぜ産褥期にあらたに色々起きるんでしょうか 赤ちゃん育てるためバタバタするのにな」とこぼしていた。

投稿のコメント欄には、「19キロ減すごっ」「浮腫取れてきてる〜少しずつ回復してるかな」「よく！赤ちゃん二人を！大事に！臨月まで！お腹の中で守ってきましたね！すごい！！と、つくづく思います」「マイナートラブルはしばらく続くからどうかご自愛くださいませ」といった声が寄せられている。