東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【日本】
高市早苗氏が日本初の女性首相に就任
片山さつき氏を財務大臣に起用へ
※3月に「120円台が実力との見方多い」「物価高沈静化に向け円高進行望ましい」発言
【米中関係】
グリア米国通商代表部（USTR）代表が中国の対米企業制裁を非難
中国による最近の民間企業に対する行動は広範な経済的強制の一部
※中国は14日に韓国造船大手の米子会社に対し制裁を発表
【その他】
トランプ米大統領
ハマスがイスラエルとの停戦合意を破れば米国はハマスを壊滅させる
彼らはいい人になるだろう、さもなければ彼らを根絶する。必要ならば完全に壊滅させる
