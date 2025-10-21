KEFは、北海道札幌市のCAVIN大阪屋にて10月25日～26日に試聴会「KEF オーディオ&ホームシアター試聴会 in 札幌」を実施する。25日は映像ソースを使用し、定番パッシブスピーカー「LS50 Meta」での簡易シアターと、ハイエンドモデル「Blade One Meta」によるフラッグシップシアターシステムが体験できる。

パッシブスピーカー「LS50 Meta」

ハイエンドモデル「Blade One Meta」

26日は6F 特設会場にてアキュフェーズのセパレートアンプを使用したオーディオシステムで試聴可能。2日間ともに人気のサブウーファー「KCシリーズ」を組み合わせたシステムとなる。

10月25日2F シアタールーム1回目 13:00～14:00 LS50 Meta & KC62 による 2.1ch 簡易シアター2回目 15:00～16:00 Blade One Meta/Reference 2 Meta/KC92 による5.2.4ch フラッグシップシアター 10月26日 6F 特設会場フリー試聴 11:00～17:00 使用モデル LS50 Meta/Blade One Meta/Reference 2 Meta/KC62/KC92