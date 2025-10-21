¶¶²¼Å°»á¡¢°ì»þ¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¤â¡Ä¹â»Ô¡È¼óÁê¡É¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡Ö¤³¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡¡½°±¡¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÃå
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÃë¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Âè104ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½÷À½é¡ª¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤Î233¤òÄ¶¤¨¤ë237¤ò³ÍÆÀ¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é»ØÌ¾Áªµó¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Ï¹Í¤¨Êý¤Ç°Û¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë·üÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤«¤é¸¢ÎÏ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ì»þ´ü¤ÏÁíÍý¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«¤é¸¢ÎÏ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¯ºö¼Â¹ÔÎÏ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¡ÖÈ¿ÌÌ¡¢¤¤¤²á¤®¤Î¤È¤³¤í¤ÏËÍ¤Ï¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
