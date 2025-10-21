女優の原菜乃華（22）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。俳優・高橋文哉（24）がパーソナリティーを担当しているニッポン放送「高橋文哉のオールナイトニッポンX」にゲスト出演することを報告した。

原は「『高橋文哉のオールナイトニッポンX』お邪魔しました！今夜24時からです」と女優の今田美桜がヒロインを務め、9月26日に本編最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「あんぱん」で共演した高橋のラジオ番組、ニッポン放送「高橋文哉のオールナイトニッポンX」に出演することを報告。「オールナイトニッポン」のオブジェの横に座った姿も披露した。

さらに、高橋が主演や企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。」に出演する自身は「『この恋は、理想系。』いよいよ24日から配信ですね。わくわく」とコメントした。

フォロワーからは「朝ドラからの縁が素敵」「メガネかわいい」「あんぱんは夫婦役、この恋では恋人役になった2人のラジオ聴くの楽しみですー！」「あんぱん名コンビ」「真っ黒コーデかわいい」「今夜、楽しみです」といった反響が寄せられている。