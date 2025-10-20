ウォリアーズがセス・カリーの契約を解除…開幕後に再契約して“カリー兄弟”共演が実現か

10月19日（現地時間18日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、セス・カリーとLJ・クライヤーの契約を解除したことを発表した。

22日に幕を開ける2025－26レギュラーシーズンに向けてロスターを整備するため、ウォリアーズはフランチャイズプレーヤーであるステフィン・カリーの弟セスをウェイブ（保有権放棄）することに。

セスはNBAキャリア11年を誇る35歳のベテランガードで、クライヤーはドラフト外で入団した24歳のガード。特にセスは、昨シーズンにシャーロット・ホーネッツで68試合へ出場し、平均6.5得点1.7リバウンド0.9アシストに加え、リーグトップの3ポイントシュート成功率45.6パーセント（平均1.2本成功）を残していたが、開幕前にウォリアーズ退団という形になってしまった。

もっとも、この動きはチームのサラリーキャップの柔軟性を確保するためで、ウォリアーズはレギュラーシーズン中にロスターの空きが確保できたら、セスとは再契約する予定だと『ESPN』のアンソニー・スレイター記者が報道。そのため、“カリー兄弟”の共演は来月以降にお預けとなるようだ。