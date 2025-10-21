グリズリーズのモラントとジャクソンJr.が開幕出場予定も、ジェロームが最低4週間の離脱

10月21日（現地時間20日、日付は以下同）。メンフィス・グリズリーズはチーム練習を終え、足首負傷でプレシーズンゲームを全休していたジャ・モラントが、23日のレギュラーシーズン開幕戦（対ニューオーリンズ・ペリカンズ）へ出場できる見込みとなった。

また、グリズリーズは今年7月のイベント中に右足のターフトゥ（足の親指の付け根の関節）を負傷し、修復手術を受けたことで復帰まで4～6週間を要すると9月27日に発表されていたジャレン・ジャクソンJr.がプレシーズンゲーム2試合へ出場。モラントとジャクソンJr.が、そろってレギュラーシーズン開幕戦へ出場となれば、2021年以来初となる。

ただし、2025－26シーズンのスタートはフルメンバーには程遠い布陣となる。先発センターのザック・イディー（左足首）、控えビッグマンのブランドン・クラーク（ヒザ）が不在なことに加え、ポイントガードのスコッティ・ピペンJr.が左足親指の手術を受けるため、12週間後に再評価を受けると今月19日にチームが発表。

さらに、グリズリーズは、今夏のFA（フリーエージェント）戦線でクリーブランド・キャバリアーズから移籍したタイ・ジェロームが、右ふくらはぎ負傷のため4週間後に再評価を受けることになると21日に発表している。

そのため、グリズリーズはモラント、ケンテイビアス・コールドウェル・ポープ、ジェイレン・ウェルズ、ジャクソンJr.にジョック・ランデールまたはサンティ・アルダマを先発に起用する見込み。ローテーションメンバーにケガ人が続出している中、2枚看板のモラントとジャクソンJr.を中心にどれだけ勝利を重ねることができるか注目したい。