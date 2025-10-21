昨季王者サンダーがケイソン・ウォーレス、ニコラ・トピッチの来季契約を行使

　10月20日（現地時間19日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、チームオプションとなっていた2選手の2026－27シーズンの契約を行使したことを発表した。


　この動きによって、昨シーズンの王者サンダーは、ニコラ・トピッチのキャリア3年目、ケイソン・ウォーレスのキャリア4年目の契約を行使し、来シーズンも契約下へ置くことに。


　ヒザの前十字靭帯断裂のため2024－25シーズンを全休していた198センチ91キロのトピッチは、今夏サマーリーグへ出場し、プレシーズンゲームに1試合出場も、睾丸の手術を受けたことで、4～6週間後に再評価することになると今月7日に『ESPN』などが報道。


　一方のウォーレスは、キャリア2年目の昨シーズンに68試合へ出場した193センチ92キロのガード。平均27.6分8.4得点3.4リバウンド2.5アシスト1.8スティールをマークし、ローテーション入りしてリーグ制覇へ貢献していた。




　プレシーズンゲーム5試合では平均22.0分8.0得点4.8リバウンド4.4アシスト1.8スティールを記録。シャーロット・ホーネッツ戦の第3クォーター序盤には、ショットクロックぎりぎりでボード裏から放ったショットを決めて会場を沸かせており、このプレーはNBAのプレシーズントップ10プレーで見事1位に選ばれた。


　サンダーは、22日にホームのペイコム・センターでヒューストン・ロケッツを迎えてレギュラーシーズンが開幕する。ウォーレスはガードの控えとして、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーやルーゲンツ・ドートに代わって出場することが予想されている。



【動画】2025プレシーズンゲームのトッププレー集をチェック！