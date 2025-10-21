河村勇輝がシカゴに残りリハビリ続行…右下肢の負傷からの回復目指す

シカゴ・ブルズとの契約解除が発表された河村勇輝が、10月21日（現地時間20日）にブルズの練習施設でトレーニングを行っている姿を現地の記者が伝えた。

プレシーズンゲームの3試合目から右下肢の痛みのため欠場が続いており、10月18日（現地時間17日）に「健康上の理由」で契約が解除されたと伝えられていた河村。この日はトレーナーとともにウェイトルームでトレーニングを行ったあと、アスレチックトレーナーのトッド・キャンベルと話しながら、コート上でボールハンドリングの練習をしていたという。

地元紙『シカゴ・トリビューン』に寄稿しているというジュリア・ポー氏は、自身のXアカウントを通じて河村の姿をとらえた動画を投稿し、「チームからの公式な発表はまだない。ビリー・ドノバンヘッドコーチは、少なくとも短期的には河村がシカゴに残ってリハビリを行うと認めた」と明かしている。開幕を目前に控えての契約解除となったものの、ブルズは河村の回復をサポートする姿勢を示している。



Yuki Kawamura is out here at the Bulls facility this morning. Got some work in with a trainer in the weight room, now doing a little ball handling on the court while talking with head athletic trainer Todd Campbell. pic.twitter.com/KFhioJNw2v

