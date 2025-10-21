昨季のイースト覇者ペイサーズで先発を務めるアーロン・ニスミスが2年約61億円で延長契約

10月21日（現地時間20日、日付は以下同）。インディアナ・ペイサーズのアーロン・ニスミスが、2年4040万ドル（約61億40万円）の延長契約に合意したと代理人が『ESPN』へ伝えた。

攻防両面で活躍するニスミスの年俸は、今後2シーズンでいずれも1100万ドル（約16億6100万円）。今回の延長契約によって、2027－28と2028－29の2シーズンは約2倍の年俸となり、トレードキッカーも含まれることに。

196センチ97キロのニスミスは、2022年夏のトレードでボストン・セルティックスからペイサーズへ移籍。キャリア5年目の昨シーズンは、45試合の出場で平均25.0分12.0得点4.0リバウンド1.2アシストに加え、フィールドゴール成功率50.7パーセント、3ポイントシュート成功率43.1パーセント（平均1.9本成功）、フリースロー成功率91.3パーセントをマーク。

昨シーズンのペイサーズは、プレーオフでイースタン・カンファレンスを勝ち上がり、NBAファイナルへ進出。オクラホマシティ・サンダー相手に3勝4敗で敗れたことで、NBA初優勝こそ逃すも、ニスミスは23試合へ出場して平均28.3分12.7得点5.7リバウンド1.1アシスト、3ポイント成功率49.2パーセント（平均2.6本成功）と活躍した。

なかでもニューヨーク・ニックスとのカンファレンス・ファイナル初戦で、プレーオフキャリアハイの30得点と大暴れ。3ポイントは成功率88.9パーセント（8／9）の大当たりで、しかも第4クォーターだけで6本の3ポイントを放り込んでNBA新記録を樹立し、逆転勝利を大きく後押ししていた。

今シーズンのペイサーズは、24日にホームのゲインブリッジ・フィールドハウスでサンダーとのレギュラーシーズン開幕戦に臨む。タイリース・ハリバートンが全休、TJ・マッコネルも離脱する中、このチームはアンドリュー・ネムハード、ベネディクト・マサリン、ニスミス、パスカル・シアカム、アイザイア・ジャクソンがスターターを形成することが予想されている。

【動画】ニスミスが昨シーズンに決めた好プレー集！





