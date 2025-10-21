レブロンは3つの新記録樹立なるか？／NBAで今季中に到達が見込める通算記録リスト

NBAの2025－26レギュラーシーズンが、10月22日（現地時間21日、日付は以下同）に開幕する。そこから「エミレーツNBAカップ2025」や「クリスマスゲーム」、「NBAオールスター2026」などを経て、2026年4月13日まで全30チームが82試合をこなしていく。

ここでは、今月10日にNBAインサイダーのマーク・スタイン記者が配信した有料会員サイト“The Stein Line”で、スタッツに精通したジャスティン・クバコ氏が寄稿した、今シーズン中に到達することが見込めるレギュラーシーズン通算記録を見ていきたい。

まず、今シーズンにロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズが1試合でも出場すれば、NBA歴代最長のキャリア23シーズン目に突入する。40歳の大ベテランは、坐骨神経痛のため開幕から出遅れるものの、コンディションを取り戻してコートに立つ日がいつになるかは必見。

そのほか、リーグで長くプレーしてきたベテランたちが、今シーズン中にクリアしそうな通算記録の項目一覧は下記のとおり。彼らが新たなシーズンでどんなスタートを切ることになるかも注目していきたい。また、今年3月に左ヒザの前十字靭帯を断裂して修復手術を受けているカイリー・アービング（ダラス・マーベリックス）は、複数部門で好位置にいるだけに、復帰時期も気になるところだ。



※以降チーム名は略称、所属は日本時間10月20日終了時点

複数の部門で名を連ねたデイビス（左）とカイリー（右）[写真]=Getty Images

◆■NBA 2025－26レギュラーシーズンに到達が見込める通算記録リスト

・通算2万得点



アンソニー・デイビス（マーベリックス）：あと1022得点



ポール・ジョージ（シクサーズ）：あと1303得点



カイリー・アービング（マーベリックス）：あと1567得点

・通算1万リバウンド



ルディ・ゴベア（ウルブズ）：あと300本

・通算1万アシスト



ラッセル・ウェストブルック（キングス）：あと75本

・通算2000スティール



ラッセル・ウェストブルック（キングス）：あと45本

・通算2000ブロック



アンソニー・デイビス（マーベリックス）：あと185本

・通算1611試合出場



レブロン・ジェームズ（レイカーズ）：あと49試合



※ロバート・パリッシュと並んでNBA歴代トップタイに

・通算フィールドゴール成功1万5837本



レブロン・ジェームズ（レイカーズ）：あと349本



※カリーム・アブドゥル・ジャバーと並んでNBA歴代トップタイに

・通算3ポイントシュート成功2500本



ポール・ジョージ（シクサーズ）：あと151本

・通算3ポイントシュート成功2000本



CJ・マッカラム（ウィザーズ）：あと11本



マイク・コンリー（ウルブズ）：あと70本



カイリー・アービング（マーベリックス）：あと124本



クリス・ポール（クリッパーズ）：あと140本



ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）：あと156本

・通算ダブルダブル500回



アンドレ・ドラモンド（シクサーズ）：あと16回



ルディ・ゴベア（ウルブズ）：あと24回



アンソニー・デイビス（マーベリックス）：あと30回



ヤニス・アデトクンボ（バックス）：あと38回

・通算トリプルダブル100回



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）：あと18回

