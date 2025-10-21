Bリーグがライセンス判定結果発表…Bワン初年度25クラブ、三遠と湘南BCは継続審議

Bリーグは10月21日、2026年秋に開幕するクラブライセンス判定結果を発表。2027－28シーズンの新B1「B.LEAGUE PREMIER（Bプレミア）」は25クラブにライセンス継続付与、新B2「B.LEAGUE ONE（Bワン）」は25クラブ、新B3「B.LEAGUE NEXT（Bネクスト）」は3クラブにライセンスを付与すると発表した。

国内男子バスケットボールのトップリーグであるBリーグでは、大幅なリーグ構造改革「B.革新」がスタート。2026－27シーズンより、競技成績での昇降格制度が廃止され、売上高やホームアリーナの座席数、平均入場者数などの事業成績を基準としてカテゴリー分けされる新リーグ（Bプレミア／Bワン／Bネクスト）にリニューアルする。

今回発表されたのは、「B.革新」2年目にあたる2027－28シーズンのBプレミアライセンス継続審査の結果と、同初年度にあたる2026－27シーズンのBワンとBネクストのライセンス判定結果。

Bプレミアでは、初年度のライセンスを付与されたクラブのなかで三遠ネオフェニックスがアリーナの問題から継続審議に。他の25クラブはライセンス継続付与となった。

2025－26シーズンのBワンは、25クラブにライセンスが付与されることが決定。現在B1に所属するファイティングイーグルス名古屋と、現在B2の熊本ヴォルターズ、鹿児島レブナイズの合計3クラブはBワンライセンス基準に充足したが、他の22クラブは仮入会基準を充足しての初年度Bワン参入となる。

また、2025－26シーズンのBネクストは、しながわシティバスケットボールクラブ、ヴィアティン三重、山口パッツファイブの3クラブにライセンスが付与されることが決まった。

今回、Bリーグ所属55クラブのうちリストに名を連ねなかった三遠と湘南ユナイテッドBCについては、10月30日開催の臨時ライセンス判定理事会にて継続審議される。

発表されたライセンスの一覧は以下の通り。

◆▼B.LEAGUE PREMIER 2027-28シーズン

レバンガ北海道



仙台89ERS



秋田ノーザンハピネッツ



茨城ロボッツ



宇都宮ブレックス



群馬クレインサンダーズ



アルティーリ千葉



千葉ジェッツ



アルバルク東京



サンロッカーズ渋谷



川崎ブレイブサンダース



横浜ビー・コルセアーズ



富山グラウジーズ



信州ブレイブウォリアーズ



シーホース三河



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



滋賀レイクス



京都ハンナリーズ



大阪エヴェッサ



神戸ストークス



島根スサノオマジック



広島ドラゴンフライズ



佐賀バルーナーズ



長崎ヴェルカ



琉球ゴールデンキングス

◆▼B.LEAGUE ONE 2026-27シーズン

ファイティングイーグルス名古屋



熊本ヴォルターズ



鹿児島レブナイズ



青森ワッツ



岩手ビッグブルズ



山形ワイヴァンズ



福島ファイヤーボンズ



越谷アルファーズ



さいたまブロンコス



東京ユナイテッドバスケットボールクラブ



アースフレンズ東京Z



立川ダイス



東京八王子ビートレインズ



横浜エクセレンス



新潟アルビレックスBB



金沢武士団



福井ブローウィンズ



岐阜スゥープス



ベルテックス静岡



バンビシャス奈良



トライフープ岡山



徳島ガンバロウズ



香川ファイブアローズ



愛媛オレンジバイキングス



ライジングゼファー福岡

◆▼B.LEAGUE NEXT 2026-27シーズン

しながわシティバスケットボールクラブ



ヴィアティン三重



山口パッツファイブ