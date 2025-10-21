Bリーグがライセンス判定結果発表…Bワン初年度25クラブ、三遠と湘南BCは継続審議

　Bリーグは10月21日、2026年秋に開幕するクラブライセンス判定結果を発表。2027－28シーズンの新B1「B.LEAGUE PREMIER（Bプレミア）」は25クラブにライセンス継続付与、新B2「B.LEAGUE ONE（Bワン）」は25クラブ、新B3「B.LEAGUE NEXT（Bネクスト）」は3クラブにライセンスを付与すると発表した。


　国内男子バスケットボールのトップリーグであるBリーグでは、大幅なリーグ構造改革「B.革新」がスタート。2026－27シーズンより、競技成績での昇降格制度が廃止され、売上高やホームアリーナの座席数、平均入場者数などの事業成績を基準としてカテゴリー分けされる新リーグ（Bプレミア／Bワン／Bネクスト）にリニューアルする。


　今回発表されたのは、「B.革新」2年目にあたる2027－28シーズンのBプレミアライセンス継続審査の結果と、同初年度にあたる2026－27シーズンのBワンとBネクストのライセンス判定結果。


　Bプレミアでは、初年度のライセンスを付与されたクラブのなかで三遠ネオフェニックスがアリーナの問題から継続審議に。他の25クラブはライセンス継続付与となった。


　2025－26シーズンのBワンは、25クラブにライセンスが付与されることが決定。現在B1に所属するファイティングイーグルス名古屋と、現在B2の熊本ヴォルターズ、鹿児島レブナイズの合計3クラブはBワンライセンス基準に充足したが、他の22クラブは仮入会基準を充足しての初年度Bワン参入となる。


　また、2025－26シーズンのBネクストは、しながわシティバスケットボールクラブ、ヴィアティン三重、山口パッツファイブの3クラブにライセンスが付与されることが決まった。


　今回、Bリーグ所属55クラブのうちリストに名を連ねなかった三遠と湘南ユナイテッドBCについては、10月30日開催の臨時ライセンス判定理事会にて継続審議される。


　発表されたライセンスの一覧は以下の通り。


◆▼B.LEAGUE PREMIER 2027-28シーズン

レバンガ北海道

仙台89ERS

秋田ノーザンハピネッツ

茨城ロボッツ

宇都宮ブレックス

群馬クレインサンダーズ

アルティーリ千葉

千葉ジェッツ

アルバルク東京

サンロッカーズ渋谷

川崎ブレイブサンダース

横浜ビー・コルセアーズ

富山グラウジーズ

信州ブレイブウォリアーズ

シーホース三河

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

滋賀レイクス

京都ハンナリーズ

大阪エヴェッサ

神戸ストークス

島根スサノオマジック

広島ドラゴンフライズ

佐賀バルーナーズ

長崎ヴェルカ

琉球ゴールデンキングス


◆▼B.LEAGUE ONE 2026-27シーズン

ファイティングイーグルス名古屋

熊本ヴォルターズ

鹿児島レブナイズ

青森ワッツ

岩手ビッグブルズ

山形ワイヴァンズ

福島ファイヤーボンズ

越谷アルファーズ

さいたまブロンコス

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

アースフレンズ東京Z

立川ダイス

東京八王子ビートレインズ

横浜エクセレンス

新潟アルビレックスBB

金沢武士団

福井ブローウィンズ

岐阜スゥープス

ベルテックス静岡

バンビシャス奈良

トライフープ岡山

徳島ガンバロウズ

香川ファイブアローズ

愛媛オレンジバイキングス

ライジングゼファー福岡


◆▼B.LEAGUE NEXT 2026-27シーズン

しながわシティバスケットボールクラブ

ヴィアティン三重

山口パッツファイブ