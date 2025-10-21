過酷なアウェー連戦…ドルトムントのコバチ監督がローテーションを示唆「誰もが必ずチャンスを得る」
ドルトムントのニコ・コバチ監督が21日に敵地で行われるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のコペンハーゲン戦を前に、メンバー変更を示唆した。カタールのスポーツ専門局『ビーイン・スポーツ』が報じている。
ドルトムントは欧州CLで2試合を消化し、1勝1分(勝ち点4)で36チーム中7位。1月にコバチ監督が就任して以降、同大会8試合で一度しか負けていない(4勝3分1敗)。
そうした中、チームはここから厳しい連戦に入り、11月8日までの公式戦6試合のうち5試合がアウェー戦となる。
コペンハーゲン戦の前日会見に出席したコバチ監督は、今後の長距離移動を踏まえてスカッド全員の力が必要だと強調した。
「次の6試合のうち5試合がアウェーだ。つまり、当然ながらかなり移動することになる。ところどころで必ず入れ替えを行うつもりだ。火曜日(21日のコペンハーゲン戦)については何も明かさないが、この段階では誰もが必ずチャンスを得る」
「明日(21日)ここで勝ち点を取り、順位表で可能な限り上へと上がりたい」
データ分析会社『オプタ』のシミュレーションによると、ドルトムントの勝率は48.4%で優勢とみられている。
しかし、コバチ監督は警戒を緩めることなく、「我々は自分たちのサッカーに集中し、非常にリスペクトすべき相手から勝ち点を拾いたい」と謙虚に語った。
