サイオス<3744.T>が後場動意づき、一時ストップ高まで買われた。東京慈恵会医科大学はきょう、サイオステクノロジーとの研究グループが、手術動画から真珠腫を検出する人工知能（ＡＩ）モデルの開発に世界で初めて成功したと発表。これが材料視されたようだ。



中耳真珠腫は、進行すると骨破壊や難聴、顔面神経麻痺を引き起こす疾患で、唯一の治療法は手術による摘出だが、病変の残存や再発が生じることもあり、手術技術に高度な熟練を要する。今回の成果は希少疾患でも高精度で病変の有無を判定でき、将来的な臨床応用や若手医師の教育支援、人工知能研究につながることが期待できるとしている。



出所：MINKABU PRESS