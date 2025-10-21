テックファームホールディングス<3625.T>がプラスに転じている。午後１時ごろ、これまで属人的な作業が不可欠とされてきた大規模システムの引き継ぎに関して、ＡＩを活用することで、迅速で精度の高い運用体制の構築を可能とする新モデルを確立したと発表しており、好材料視されている。



ＡＩをソースコード解析やドキュメント生成に活用し、全体把握と仕様整合を短期間で実現。従来は上級ＳＥが長期間にわたり属人的に対応していた上流工程をＡＩが代替・支援することで大幅に効率化し、従来比で最大約３８％の上級ＳＥの工数削減が見込まれるという。同社では、昭文社ホールディングス<9475.T>傘下の昭文社が運営する「ことりっぷ」のシステム保守開発プロジェクトにこれを活用し、スムーズな継承に貢献した。



出所：MINKABU PRESS