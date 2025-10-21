

Ring-Bong 第12回公演『交差点のプテラノドン』



Ring-Bong（リンボン）は、文学座の俳優、山谷典子が「忘れてはならない日本が持つ歴史、私たちの中にある今も続く問題を改めて考えてみよう」という意図から戯曲を書き始め、2011年に立ち上げた演劇ユニット。

日本が持つ忘れてはならない歴史、また、今も抱え続ける問題に焦点を当てた作品を上演し続けている。



今回上演される『交差点のプテラノドン』は、とある産婦人科の院長が他界したことから物語が展開していく。

出演は辻親八、山口正義、木村万里、鬼頭典子、樋口泰子、若井なおみなど。

作は山谷典子、演出は藤井ごうが手がける。

STORY

里中産婦人科クリニックの院長である里中こうたの通夜。長女の唯は、母の遺言もありクリニックを守ろうと必死。こうたは急死だったため、遺言状は遺されているか…？と遺産とクリニックの今後をめぐり三姉弟は意見がぶつかり、お葬式なのにてんやわんや。そんな中、唯の娘、花音が大きな秘密を抱えているようで…。

「自分の人生を自分で決めているのか？」周りの目を気にしながら人生の選択肢を選び、いつの間にか自分の思いとは遠いところに来てはいないか…。葬式であぶり出される家族の本音から、母と娘、特別養子縁組…と、「家族とは？」を問いかけていく。