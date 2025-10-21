Hearts2Hearts、LILY BROWNスペシャルモデルに就任！冬コレクションのビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年2月にデビューした8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）をスペシャルモデルに迎えた、レディースブランド“LILY BROWN（リリーブラウン）”の年間プロジェクトが10月よりスタートする。

■Hearts2Heartsが纏う、特別な季節を彩るときめきのスタイル

本プロジェクト第1弾として、10月21日12時よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINEにて、Hearts2Heartsをビジュアルに起用した2025年冬の最新コレクションの特設ページを公開。10月22日12時より先行予約の受付を開始する。

多彩な魅力と無限の可能性をもつ彼女たちが纏う、LILY BROWN 冬の最新コレクション「LILY BROWN starring Hearts2Hearts 25 Winter Collection」。クラシックな品格に遊び心と今の気分を重ねて。特別な季節を彩るときめきのスタイルを届ける。

■関連リンク

LILY BROWNブランドサイト

https://lily-brw.com/

USAGI ONLINEサイト

https://usagi-online.com/brand/lilybrown/

Hearts2Hearts OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/hearts2hearts/

■【画像】Hearts2Hearts×LILY BROWNソロカット

■【画像】LILY BROWNブランドビジュアル