Hearts2Hearts、LILY BROWNスペシャルモデルに就任！冬コレクションのビジュアル公開
2025年2月にデビューした8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）をスペシャルモデルに迎えた、レディースブランド“LILY BROWN（リリーブラウン）”の年間プロジェクトが10月よりスタートする。
■Hearts2Heartsが纏う、特別な季節を彩るときめきのスタイル
本プロジェクト第1弾として、10月21日12時よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINEにて、Hearts2Heartsをビジュアルに起用した2025年冬の最新コレクションの特設ページを公開。10月22日12時より先行予約の受付を開始する。
多彩な魅力と無限の可能性をもつ彼女たちが纏う、LILY BROWN 冬の最新コレクション「LILY BROWN starring Hearts2Hearts 25 Winter Collection」。クラシックな品格に遊び心と今の気分を重ねて。特別な季節を彩るときめきのスタイルを届ける。
■関連リンク
LILY BROWNブランドサイト
https://lily-brw.com/
USAGI ONLINEサイト
https://usagi-online.com/brand/lilybrown/
Hearts2Hearts OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/hearts2hearts/