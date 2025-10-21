◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 マリナーズ3―4ブルージェイズ（2025年10月20日 トロント）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が20日（日本時間21日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦に「2番・捕手」で先発出場。5回に今ポストシーズン（PS）5本目となる本塁打を放ったが、チームは逆転負けを喫しシリーズ敗退が決定。球団初のワールドシリーズ進出を逃した。

3―4の9回2死、ロドリゲスが空振り三振に倒れゲームセットを迎えると、ネクストバッターズサークルのローリーは歓喜に沸くブルージェイズナインを見つめ呆然。肩を落とし静かにベンチに戻った。

2―1の5回、相手2番手・バーランドのチェンジアップを捉え、右翼の自軍ブルペンへ放り込むPS5号。勝てばワールドシリーズ進出が決まる大一番で主砲自ら価値ある一発を放ち、ワールドシリーズへの扉をこじ開ける寸前だった。

ただ、3―1の7回、ブ軍スプリンガーに逆転3ランを被弾。あとアウト8つのところでまさかの悲劇に見舞われ、敗戦。試合後、ローリーは「もっとできた…。もっとうまくやれたかもしれないと考えている。試合中の多くの場面を振り返ると、もっとできたはずなのに、負けてしまった。ただただ残念」と涙目で悔しさをにじませた。

そして「“失敗”という言葉を使いたくないけど、失敗だ。ワールドシリーズが常に目標で自分たちに課した責任だった」とローリー。その上で「この部屋にいる選手たちは最後まで戦い抜いた。素晴らしい選手で彼ら1人1人を愛している」とチーム、仲間への思いを口にした。

今季はレギュラーシーズンで両リーグ最多となる60本塁打を放ち、捕手や両打ちのシーズン最多本塁打記録などさまざかな歴史を塗り替えた。マリナーズ、MLBを盛り上げた主役の一人であることは間違いない。