プロ野球・オリックスは21日、エスピノーザ投手が帰国したことを発表しました。

昨季からオリックスでプレーしているエスピノーザ投手。今季もローテーションの一角を担い、23試合に先発登板すると、5勝8敗で防御率2.98をマークしました。

エスピノーザ投手は帰国に際しコメントを発表。「今年1年応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで今シーズンも私自身のモチベーションを保つことができました。チームスタッフの皆さん、様々なアドバイスを送ってくれた皆さん、体調管理をしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。今年1年サポートしてくださった通訳の皆さんも本当にありがとうございました。チームメートの皆さん、いつもよき仲間でいてくれて本当にありがとう。オフシーズンは会うことができないので本当にさみしくなります」とコメントを発表。

続けてファンに向けても「オリックスファンの皆さんと来年またお会いできることを楽しみにしています！メッチャ感謝デス！」と語りました。