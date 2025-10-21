TBS¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡¡¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Ë·Ã½Ó¾´¡ÖÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×
TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
ÅêÉ¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½¸·×ºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤òÃæ·Ñ¡£MC¤Î·Ã½Ó¾´¤Ï¡Ö¤µ¤¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤¬µÄ¾ì¤Î±ÇÁü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢½¸·×»ñÎÁ¤ò»öÌ³ÁíÄ¹¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿½°±¡µÄÄ¹¤Î³Û²ìÊ¡»ÖÏº»á¤Ï¡ÖÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼Áí¿ô465¡£ËÜÅêÉ¼¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï233¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÀÉ¼¿ô¤ÎÈ¯É½¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡ÖÆÀÉ¼¿ô¤ò»öÌ³ÁíÄ¹¤«¤éÊó¹ð¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¤Ó»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë¥«¥á¥é¤¬°Ü¤ê¡¢¸ª¤¹¤«¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Î·Ã¤Ï¡Ö»öÌ³ÁíÄ¹¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄùõ»ËÏº»á¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¤â¡Ö¤½¤³¤Ï»öÌ³ÁíÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ·¯¡¢237¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡Ä¡×¡Ö237¡ª¡ÊÍ½ÁÛ¤è¤ê¡Ë6Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬¡£½÷À½é¤Î¼óÁêÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢·Ã¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£