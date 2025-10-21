¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Zepp¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¥¢¥Ã¤È¶Ã¤«¤»¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¡×
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬10·î20Æü¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎKT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãOTOGIMASHOW¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿º£²ó¤ÎZepp¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºå¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â¾ë¤ÎÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿·Á¤À¡£¥Ä¥¢¡¼´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ê¤É¥â¥Î¥Î¥Õ¡Ê¤â¤â¥¯¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿ô½µ´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡Ê¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä±é½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡£Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤äÉ÷¤ÇÌÚ¡¹¤¬ÍÉ¤ì¤ë²»¤Ê¤É¼«Á³¤Î»¨Æ§¤È¥Ô¥¢¥Î¤ä¥¥é¥¥é¤·¤¿²»¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊOVERTURE¤¬¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì½Ð¤¹¤È¡¢¥á¥¤¥É°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿4¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¥¦¥¤äËÜ¤Ê¤É¾®Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¼ê¤Î³¬ÃÊ¾å¤Ë¤¢¤ë¡È¤ª¤È¤®¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¤è¤¦¤ÊÁë¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Î¹â¾ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸½¤ì¡¢¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥±¥ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢¹â¾ë¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¿¶¤ê¤Ä¤±¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤ª¤È¤®¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹â¾ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿±©º¬¤ò½¦¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤ÆÈô¤Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢2¶ÊÌÜ¡ÖTail wind¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¶Ê¡Öspart!¡×¤Î´ÖÁÕÉôÊ¬¤Ç¡¢¹â¾ë¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¡ØOTOGIMASHOW¡Ù¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢4¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë·ÉÎé¤¹¤ë¤È¡¢¹Ò³¤¤ÎËë³«¤±¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡ÖVoyage¡ª¡×¤Ø¡£¹â¾ë¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿§°ã¤¤¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¾ë¤¬1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ÈÌÀ¤¬ÀÄ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥½¥í¥³¥ó¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖSKY HIGH¡×¤Ø¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥È¥í¤ÇÀú¤ë¤È¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢B¥á¥í¤Ç¤ÎÀ¹Âç¤Ê¡Ö¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤È¹â¾ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±¦¤«¤éº¸¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥µ¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³ºê¤¢¤ª¤¤¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö·¯¿§¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¡£¹â¾ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç³Ú¶Ê¤Ë¸÷¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¥â¥Î¥Î¥Õ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¹â¾ë¤ò¾È¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ç¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖLovely Monster¡×¤Ø¡£¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£Âç¤¤Ê¶À¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡£¤½¤Î¶À¤ËÈ¿¼Í¤·¤¿¸÷¤È¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢»ç¤Î²Ö¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¹â¾ë¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò°ìÀÆ¤ËÍá¤Ó¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¡×¤Ø¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÇ»¤¤¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò·Ð¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹â¾ë¤ÎÆâÌÌ¤òÉ½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê1¶Ê¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¹â¾ë¤È¤ÏÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤â¤¦1¿Í¤Î¹â¾ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾å¼ê¤«¤é¤ÎÍ¼ÍÛ¤¬¼Í¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Î²Î»ì¡Ø¤â¤¦°ì¿Í¤Î»ä¤ò ¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï ·¯¤È¤³¤ì¤«¤éÀè¤â Êâ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡Ù¤ò¤½¤Ã¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¤È¡¢¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¥Î¥Õ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖM&S¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á¡×¤ËÂ³¤¯¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢²¼¼êÂ¦¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Î²Î»ì¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Î¹â¾ë¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥µ¥Ó¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ëº£¤Î¹â¾ë¤Î±ÇÁü¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¤ß¤Î±é½Ð¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¹â¾ë¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ1ÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤¬Æü¡¹¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¤ò»ä¤âÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¸÷¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡È¹â¾ë¤ì¤Ë¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À²¸ÊÖ¤·¤µ¤»¤Æ¤Í¡×¤È±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬º£¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¹â¾ë¤Î¸ÀÍÕ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê2¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤Ø¡£Çò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä°áÁõ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ4¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥â¥Î¥Î¥Õ¤â¥¯¥é¥Ã¥×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë²¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¾ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢YouTubeÈÖÁÈ¡Ö¤Ï¤Æ¤Ê¡©¤ò²òÌÀ Ì¾ÃµÄå¤ì¤ËÉ±¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©¡×¤Ç¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹â¾ë¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¡©¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢¾¯¤·ÍÄ¤¤²Î¤¤Êý¤Î¹â¾ë¤ÎÀ¼¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤òÃ¦¤°¤È¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª¡×¤Ø¡£¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î¡Ö¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ë¡×¤¬ÂçÇúÈ¯¤¹¤ëºòÇ¯¤«¤é¤Î¿Íµ¤¶Ê¡£µÒÀÊ¤¬»ç°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÃæ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¾ÈÌÀ¤¬¤µ¤é¤ËÇ»¤¤»ç¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡Öeveryday ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Ø¡£2³¬ÀÊ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿»ç¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬º¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¡£¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î¡Ö¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤â¤â¥¯¥í¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖºÇ¶¯¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤òÈäÏª¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¢¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÀÎ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥â¥Î¥Î¥Õ¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤Áª¶Ê¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬²ó¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ5¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¿¶¤ê¤Ä¤±¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¥â¥Î¥Î¥Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¹â¾ë¤¬³±¹þ¤à¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¹õ¤¤½µËö¡×¤Ø¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¼½Ð¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿¶¤ê¤Ä¤±¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ÈÌÀ¤ËÀú¤é¤ì¤Æ¡¢¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î¥³¡¼¥ë¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¡¢¥³¡¼¥ë¤ä¥¯¥é¥Ã¥×¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Î°ìÂÎ´¶¤ÈÂ¿¹¬´¶¤Ï³ÊÊÌ¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥³¥ó¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÎÏ¶¯¤¤¤â¤â¥¯¥í³Ú¶Ê¤À¡£º£²ó¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤â¤â¥¯¥í³Ú¶Ê¤Ï¡Ê1¶Ê¤Ï¥«¥Ð¡¼¤À¤¬¡Ë2¶Ê¤Î¤ß¡£¤â¤â¥¯¥í³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Ï¹â¾ë¤¬¥½¥í¶Ê¤Î¶¯¤µ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ô¡¼¥¯¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡Ö¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª¡×¡£the bercedes menz¤ÎÅÄÃæ¹¢Å«¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬µÍ¤Þ¤ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ²Î»ì¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥é¥´¥ó¤Î»Ñ¤¬¡£¹â¾ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥É¥é¥´¥ó¤òÁÉ¤é¤»¤Æ¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¡ÖWOW-WOW¡Ä¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Í½¤á²Î»ì¤Ë¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê1¶Ê¡£ÆÃ¤Ë¡¢Íî¤Á¥µ¥Ó¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢¥é¥¹¥È¤ÎWOW-WOW¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹âÍÈ´¶¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¶¦¤Ë²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¤µ¤é¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²£ÉÍÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ö¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡×¤Ø¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Âç¤¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¿¶¤ê¡¢¹â¾ë¤â¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¹â¾ë¤ì¤Ëwith¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¾åÌî¤È¥í¥Ù¥ë¥ÈµÈÌî(±þ±çÃÄÄ¹¤È´ú¼êÄ¹)Ì¾µÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¾åÌî¤Î¥é¥Ã¥×¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦¹â¾ë¤Î¥é¥Ã¥×¡¢ÅÓÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿²£ÉÍ»Ô²Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¥â¥Î¥Î¥Õ¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¶Ê¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë1¿Í¤ÇÎ©¤Á¡¢¹â¾ë¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤¿¡Ömessage¡×¤Ø¡£
¥â¥Î¥Î¥Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÃúÇ«¤ËÀ¿¼Â¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¤òÈäÏª¡£¹â¾ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤Î¥¿¥ª¥ë¶Ê¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¹â¾ë¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥â¥Î¥Î¥Õ¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤¹·Ê¿§¤¬2³¬ÀÊ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ç³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤ª¤È¤®¤ÎÀ¤³¦¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¤ò·Ò¤°Áë¤ÎÁ°¤Ø¡£¡Ø¤µ¤è¤¦¤Ê¤é ¤â¤¦¹Ô¤¯¤Í ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò ¤º¤Ã¤È¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤Æ¡¢Áë¤ò½Ð¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¼Â¤Ë18¶Ê¤ò¤Û¤Ü¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ª¤È¤®¤ÎÀ¤³¦¡ØOTOGIMASHOW¡Ù¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¹Âç¤Ê¡Ö¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥ë¡Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼´¶°î¤ì¤ë·Á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¤â¤â¥¯¥í¤ÎOVERTURE¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¹â¾ë¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¸åÈ¾¤ä¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÉ¬¤ºÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö°ì½ï¤Ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ØÀ¸¤¤Æ¤¯¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é °ìÀ¸·üÌ¿¤³¤Î¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤«¤é ¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë °ì½ï¤Ë¼ê¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤Ï²¿ÅÙÄ°¤¤¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¡£ºÇ¸å¤Ë¹â¾ë¼«¿È¤â»ç¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¥â¥Î¥Î¥Õ¤È°ì½ï¤Ëº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦»Ñ¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤·¤ÆºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡£ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤ä²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Î¥Î¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¤±¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢1¶ÊÂ¿¤¯²Î¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥â¥Î¥Î¥Õ¤¬´¿´î¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿4¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ¡ÖDancing ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¾Ò²ð¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ø¡£¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥³¡¼¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò²ñ¾ì¤ËÅê¤²¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹â¾ë¤é¤·¤¤¾Ð´é°î¤ì¤ëÌ´¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¹â¾ë¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤â¤â¥¯¥í³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¼«¿È¤Î¥½¥í¶Ê¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢¹â¾ë¤Î¥½¥í¶Ê¤Ø¤Î¼«¿®¤â´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹â¾ë¤Ë¤è¤ê¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹â¾ë¤¬³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡£ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï¤È¤Æ¤âÂº¤¤»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¶õ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¥¢¥Ã¤È¶Ã¤«¤»¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¥â¥Î¥Î¥Õ¤ËÌóÂ«¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤â¤â¥¯¥í¤Î²Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö½Õ¤Î°ìÂç»ö¡×¡¢¡Ö²Æ¥Ð¥«¡×¡¢¡Ö¤â¤â¥¯¥ê¡×¤È¤¤¤¦µ¨Àá¤´¤È¤Î»°Âç¥é¥¤¥Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤¦1Ç¯¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬º£Ç¯¤â¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£12·î20Æü¡¢21Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ã¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ä¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥½¥í³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î10¼þÇ¯¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÈÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¹â¾ë¤ì¤Ë¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡ýATSUSHI OINUMA
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§https://renichan.lnk.to/tour2025otogima
Overture ¡ÁOTOGIMASHOW¡Á
01.¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦
02.Tail wind
03.spart!
04.Voyage¡ª
05.SKY HIGH
06.·¯¿§¤Î¤Ò¤«¤ê
07.Lovely Monster
08.¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
09.M&S¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á
10.¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©
11.¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª
12.everyday ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó
13.ºÇ¶¯¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥É
14.¹õ¤¤½µËö
15.¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª
16.¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª
17.message
18.¥·¥ª¥ó
EN01.¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó
EN02.°ì½ï¤Ë
EN03.Dancing ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó
EN04.¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦
¢£¹â¾ë¤ì¤Ë2ndALBUM¡ÖOTOGIMASHOU¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://renichan.lnk.to/2AL
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://renichan.lnk.to/OTGDG
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§KICS-94227
POS¡§4988003-659851
²Á³Ê¡§¡ï13,000¡ÊÀÇÈ´¡§\11,818¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
ºî»ì¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ºî¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ÊÔ¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª
ºî»ì¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ºî¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ÊÔ¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤ÏLovely Monster
ºî»ì¡§ASOBOiSM / ºî¶Ê¡§SPENSR / ÊÔ¶Ê¡§SPENSR·¯¿§¤Î¤Ò¤«¤ê
ºî»ì¡§»³ºê¤¢¤ª¤¤¡¡ºî¶Ê¡§¤¤Ê¤ß¤¦¤ß¡¡ÊÔ¶Ê¡§¤¤Ê¤ß¤¦¤ß¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª
ºî»ì¡§ÅÄÃæ¹¢Å« / ºî¶Ê¡§ÅÄÃæ¹¢Å« / ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÃæ¹¢Å«¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª
¹â¾ë¤ì¤Ëwith¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¾åÌî¤È¥í¥Ù¥ë¥ÈµÈÌî¡Ê±þ±çÃÄÄ¹¤È´ú¼êÄ¹¡Ë
ºî»ì¡§¥Ý¥Á¥ç¥à¥¥ó¡¦YOSHI(²îµ´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼)¡¦¿¹ ²ª³° / ºî¶Ê¡§KOJI oba¡¦Æî Ç½±Ò / ÊÔ¶Ê¡§KOJI obaM&S¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á
ºî»ì¡§AKIRA / ºî¶Ê¡§AKIRA¡¢Á°ÅÄ Í¤ / ÊÔ¶Ê¡§AKIRA¡¢Á°ÅÄ Í¤message
ºî»ì¡§¹â¾ë¤ì¤Ë / ºî¶Ê¡§´ä¸«Ä¾ÌÀ / ÊÔ¶Ê¡§µ×²¼¿¿²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
ºî»ì¡§¶¶¸ýÍÎÊ¿¡Êwacci¡Ë / ºî¶Ê¡§¶¶¸ýÍÎÊ¿¡Êwacci¡Ë / ÊÔ¶Ê¡§Â¼Ãæ·Å»ü¡Êwacci¡Ë¥·¥ª¥ó
ºî»ì¡§ÂþÌîºÚÅ¦ / ºî¶Ê¡§YouSee / ÊÔ¶Ê¡§YouSee
BONUS. ¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©
ºî»ì¡§CHI-MEY / ºî¶Ê¡§CHI-MEY / ÊÔ¶Ê¡§CHI-MEY
[Blu-ray]
DISC1¡§¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/ Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¡Ê2¸ø±é¼ýÏ¿¡Ë
DISC2¡§MUSIC VIDEO 5ËÜ¡Ê¡Ö¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¤Ê¡×¡¿¡Öeveryday ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¡¿¡Ö¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª¡×¡¿¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥º¡ª¡×¡¿¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
·ÁÂÖ¡§CD Only
ÉÊÈÖ¡§KICS-4227
POS¡§4988003-659844
Äê²Á¡§¡ï3,300¡ÊÀÇÈ´¤¡§¡ï3,000¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
