自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出され、憲政史上初の女性首相が誕生した。自民、日本維新の会両党連立による高市内閣が正式に発足。今後は物価高対策、議員定数削減などの課題に取り組む。

高市氏は“勝負カラー”であるブルーのジャケットに、大粒のパールが連なったネックレスを身に着け本会議場に姿をみせた。投票を待つ間は時折笑顔もみられ、高市氏自身の投票が終わると議場は拍手に包まれた。衆院で１回目の投票で過半数を超える２３７票を獲得した結果が発表されると、深々と一礼。周りを見ながら６度頭を下げた。参院では立憲民主党の野田佳彦代表との決選投票の末、選出された。

首相指名選挙の内訳は、衆院は投票総数４６５票で、高市氏２３７票、野田氏１４９票、国民民主党の玉木雄一郎代表２８票だった。参院は投票総数２４６票で、高市氏１２３票、野田氏４４票、玉木氏２５票だった。参院の決選投票は、高市氏１２５票、野田氏４６票、2人以外の名前など無効票４７票、白票２８票だった。

高市氏は４日に行われた総裁選の際と同じブルー＋パールの組み合わせだが、ジャケットは鮮やかなロイヤルブルーからグレーがかった落ち着いたトーンに、ネックレスのパールはより大粒なものになっていた。