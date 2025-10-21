イラストレーターのmizuさんの漫画がインスタグラムで2400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

最近、むしゃくしゃすることがあった「いぬぽにょ」くん。あるノートに、ひたすら何かを書き込んでいて…という内容で、読者からは「何があったの？」「私もそのノートが欲しい（笑）」などの声が上がっています。

ユーモアたっぷり！意外な使い方とは

mizuさんは、インスタグラムでは「いぬぽにょ」というプロフィール名で作品を発表しています。mizuさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

mizuさん「『あのノート』が登場する元ネタの大ファンです。『デス』と『デブ』の語呂が似ているので、いぬぽにょらしいノートの使い方ができるに違いないと思いました」

Q.いぬぽにょくんは、最近どのような「むしゃくしゃする」ことがあったのでしょうか。

mizuさん「仕事面で落ち込むことがあったみたいです。詳細はインスタグラムに掲載された2つ前の投稿をご覧ください。今作とリンクした食べ物も出てくるので探してみてください！」

Q.前回のインタビューで紹介した作品では、いぬぽにょくんはダイエットをしていたかと思いますが…。

mizuさん「お察しの通りです（笑）。心の疲労を癒やすには、やはりカロリーが必要なのでしょう…」

Q.mizuさん自身も「あのノート」を欲しいと感じますか。

mizuさん「あったらいいですね。私は何を食べるか考えることが面倒なので、『一皿で、栄養素完璧で、おいしい何か』と書きたいです」

Q.mizuさんが「こんなノートがあったらいいな」と思うのは、どのようなノートですか。

mizuさん「体の悪いところを書いたら完治する、『ヘルスノート』が欲しいです。『口内炎や眼精疲労、つりやすい脚を治してほしい』って書きます！」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

mizuさん「『ノートを使って、いぬぽにょとパーティがしたい』というコメントがいくつかありました。かわいくてすてきな活用方法だと思います！」