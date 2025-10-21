女優のジェニファー・ロペス（56）が結婚生活中に不倫をしていたと、最初の夫で俳優のオジャニ・ノアが明かした。先日、ラジオ番組「ザ・ハワード・スターン・ショー」の中でジェニファーが、元パートナーたちは、とにかく自分のことを愛する「器を持っていなかった」と話していたことを受け、最初の夫であるオジャニがソーシャルメディアで反論した。



【写真】こんなラブラブだった時期もあったのに…笑顔のジェニファーとオジャニ

1997年から1998年にかけてジェニファーと11カ月間の結婚生活を送っていたオジャニは、インスタグラムにこう綴っている。「私たちをバカにするのはやめてくれ。自分が被害者のふりをするのはやめてくれ。問題は2人のことだ。私ではない。問題は君だ。浮気したのは君のほうだっただろ」「君は何度か『愛された』ことがあった。4度も結婚した。その間に数えきれないほどの恋人がいた。良い関係を築いたこともあった。私のようにね」



しかし、ジェニファーが家庭よりも名声と富を優先したことに問題があったと続け、「君は嘘をつき、浮気までした。それでも私はそばにいようとした。壊れかけたこの結婚を、なんとか繋ぎとめようと頑張った。自分の評判を気にして別れないで欲しいと私に懇願までしていた」「でも嘘ばかりつかれることに私は耐えられなかった。だから君と離婚したんだ」と綴った。



そして、関係がうまくいかなかったことを相手のせいにするのはやめるようにと繰り返し、「問題は君だと世間に知らせてくれ。恥を知れ」と非難した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）