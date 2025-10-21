USJ、11・3『御堂筋ランウェイ』参加キャラ＆プログラム内容を発表 歴代網羅「特別パフォーマンス」予告
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は21日、2026年の開業25周年のテーマを「Discover U!!!」に決定したと発表。あわせて、25周年を祝うプロジェクト第一弾として、『御堂筋ランウェイ2025』（11月3日開催）の参加内容を明らかにした。
25周年を祝うプロジェクト第一弾として、USJが『御堂筋ランウェイ』に登場。「地元大阪の皆さまへ感謝を込めて、周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ曲メドレーにのせて、特別パフォーマンスを披露します！」と予告した。
パークの各周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ楽曲をメドレーに、綾小路麗華やディーコン（ウォーターワールド）をはじめ、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からマリオやルイージ、エルモやスヌーピーなどパークの仲間たちが勢ぞろいする。
「パークが届け続けてきた25年分の エンターテイメントの力を再発見・再確認できるだけでなく、まさに25周年のテーマ“Discover U!!!”を体感いただける、この日だけのスペシャル・パフォーマンスを披露します」とアピールした。
なお、今年の御堂筋ランウェイは、コンテンツエリア（淀屋橋交差点から本町3交差点まで）の観覧者の事前募集しており、募集は終了している。
■『御堂筋ランウェイ2025』コンテンツ（順不同）
・SUPER EIGHT スペシャルプログラム
・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス（スーパー・ニンテンドー・ワールドのマリオ、ルイージ、ピーチ姫など）
・2025年大阪・関西万博ファッションショー（ゲストモデル： 紅ゆずる、ゆうちゃみ）
・大阪芸術 大学 ウェルカム演奏＆開幕ファンファーレ
・ その他 出演者 大阪ブルテオン所属選手 西田有志など）
司会：今田耕司、福本愛菜 実況：大抜卓人（FM802）
