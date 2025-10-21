ホラン千秋、シソンヌ長谷川とAI相性診断でマッチング 麒麟・川島も納得「テレ朝で番組をやってそう」
タレントのホラン千秋が21日、都内で行われたPrime Videoの恋愛リアリティショー『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベントに、ともにスタジオMCを務める麒麟の川島明、指原莉乃とともに登壇した。
【動画】指原莉乃＆ホラン千秋、推しメンバー”ヒロ”の魅力を語る 「関わった人が全員好きになる」 Prime video『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベント
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
今シーズンは、AIによる相性診断デートが初登場するということで、この日は欠席となったシソンヌ・長谷川忍も含めてMC陣もオリジナルの回答でチャレンジ。高得点となったのはホランと長谷川でスコアは91点。
「ユーモア重視、気遣いと知性の2人。会話に品がありつつ笑いも耐えない。デート中も自然と掛け合い漫才が成立する」と聞いたホランは「すごいな」と興味。2人が並んだ写真にホランが「確かに長谷川さんは楽しい」とすれば、川島も「確かにおさまりがいい、テレ朝で番組をやってそう」と納得。ホランは「MCとしてのマッチングじゃないですよ」と呆れていた。
一方、スコア58と低かったのは川島と指原。指原は「そんなわけないです、やり直してください」と不満げで、「付き合ったら指原さんが話す芸能ゴシップに川島さんが『へぇ』と返すと冬の冷気に包まれます」との診断に「『へぇ』じゃ済まされない芸能ゴシップ持ってますよ」と豪語。指原は「悔しいな、そんなわけないのに」と首をかしげるも、川島は「確かに連絡先は知ってるけど、会話が競馬予想だけですから」とうなずいていた。
