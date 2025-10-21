テーマはDiscover U!!! (ディスカバー・ユー)！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・イヤー」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えます。

これを記念し、2026年3月4日(水)から2027年3月30日(火)までの特別な一年間、25周年アニバーサリー・イヤーを開催！

25周年のテーマが“Discover U!!! (ディスカバー・ユー)”に決定したことが発表されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・イヤー」

開催期間：2026年3月4日(水) 〜 2027年3月30日(火)まで ※開催期間は変更になる場合があります

2026年3月31日に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

四半世紀の感謝を込めて、25年の節目を祝うエンターテイメントが溢れる“特別な一年”が開催されます。

超刺激的なエンターテイメントの力で、“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします！

25周年テーマ“Discover U!!! (ディスカバー・ユー)”

25周年のテーマは「知らないジブンが騒ぎ出す。」をスローガンにした、“Discover U!!! (ディスカバー・ユー)”に決定しました。

このテーマには、想像を超えた“知らないジブン”に出会う “Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する “Discover USJ” という2つの意味が込められています。

パークの超刺激的なエンターテイメントの力によって本来の自分らしさを解き放ち、自分自身にもっと“ワクワクドキドキ”してほしいという想いが描く25周年です。

25周年プロジェクト第一弾「御堂筋ランウェイ2025」

開催日：2025年11月3日(月・休)

25周年を祝うプロジェクト第一弾として、2025年11月3日(月・休) 開催の「御堂筋ランウェイ2025」 にユニバーサル・スタジオ・ジャパンが参加します。

地元大阪への感謝を込めて、パークの各周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ楽曲をメドレーにし、この日だけのスペシャル・パフォーマンスを披露！

「綾小路麗華」や「ディーコン (ウォーターワールド)」をはじめ、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」から「マリオ」や「ルイージ」、「エルモ」や「スヌーピー」などパークの仲間たちが勢ぞろいします☆

パークが届け続けてきた25年分のエンターテイメントの力を再発見・再確認できる、まさに25周年のテーマ “Discover U!!!”を体感できるパフォーマンスです。

2026年3月4日からスタートする、祝祭感に包まれ、超刺激的なエンターテイメントにあふれる特別な一年。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「25周年アニバーサリー・イヤー」の紹介でした。

