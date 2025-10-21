日本維新の会（維新）の吉村洋文代表（50）が自民党との連立政権合意から一夜明けた21日、フジテレビの情報番組「サン!シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。「国会議員の定数削減」を政策のセンターピンと掲げる理由について

吉村代表は20日、自民の高市早苗総裁と国会内で会談し、連立政権樹立で合意文書に署名。維新は当面閣僚を出さない閣外協力にとどめる。

両党の政策協議では、維新が提示した12項目の要求のうち、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなどの基本政策で一致。「副首都」構想の推進も確認した。中でも吉村氏が「連立の絶対条件」としたのは国会議員の定数削減。「むちゃくちゃ難しい判断。でも、約束していただいた」と、高市氏の覚悟が連立合意の決め手だったことを明かした。衆院議員の1割減を目標に据え、臨時国会に関連法案を提出して成立を図る方針だ。

吉村代表は「衆議院選挙って小選挙区っていうエリアで選挙をするのと小選挙区で負けたとしても、落選しても、もう1回復活で当選するっていう、我々の業界ではゾンビ議員と言われてる、比例復活というものが約170以上あるんです。で、小選挙区が約300ある。で、小選挙区ってやっぱりその範囲が、そこまで大きくない。その地域の声をちゃんと届けようと、そういう機能は果たしているとは思います。でも、比例復活っていうのは、小選挙区で落選しているけど、当選されてるものが170以上あるんです。僕はそれはやっぱ違うなと思ってます」と見解を示した。

「衆議院だけで全部で、500人近くいる。僕はコストが本質ではないと思っています。政治家が一番やりたくないのは議員定数削減です。一番ハードルが高いのも議員定数削減。それはそうですよね、椅子なんだから。でも、それをやらないで、いろんな改革なんかはなかなかできない。実際に、僕は地方ですけど、大阪維新の会で109から88まで、2割削減やったんです。それをやった結果、大阪府政は黒字になり、財政をが良くなり、補助金も、ある意味おかしなのはやめ、街に投資をし、万博ぐらいまでできるようになった。でも、出発点は議員定数削減だったんです」と主張した。

合意文書では「成立を目指す」という表現に留まった点については「ここは令和7年臨時国会っていうのにこだわりました。期限にこだわりました」と吉村代表。「これは、次の臨時国会ですから、これから始まる今年中に、1割となると約50人ですから。今までやってない。で、自民党も、民主党も、かつて国民に約束したんです。議員定数を大幅削減しましょうって言って、約束したのに、その約束も果たされてないんです」とした、