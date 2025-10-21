５０歳代後半の記者にとってスティングと言えば、やはりボーカル、ベースを担当していたバンド・ポリスでの活躍を思い出す。

１９８３年のアルバム「シンクロニシティー」は当時世界中で売れた。シングルにもなった収録曲の「キング・オブ・ペイン」の歌詞はこうだ。「狐（きつね）が猟犬の群れに引き裂かれている 背骨が折れた鴎（かもめ）がいる」「僕は永遠に苦しみの王」。暗いイメージ描写が鮮烈で、内面を分析したかのような歌は日本の歌謡曲と違う、洋楽の魅力を教えてくれた。

それから４０年以上が過ぎた。７０歳を超えてもスティングのイメージはあまり変わらない。知的で冷静、ストイックなアスリートのようで隙がない。昨年からギタリスト、ドラマーとのトリオでツアーを行っている。意欲的だ。

今回の来日公演でもタイトかつ疾走感あふれる演奏を聴かせた。１曲目は７９年のポリスの名曲「孤独のメッセージ」である。続いて昨年リリースの「アイ・ロート・ユア・ネーム（アポン・マイ・ハート）」が披露された。発表時期は離れているがどちらも力強く、並べて違和感はない。長年の相棒であるドミニク・ミラーのギター、ルクセンブルク出身で今回のツアーメンバーに選ばれたクリス・マースのドラムスも躍動感があり、見事なアンサンブルだった。

もともとは管楽器のサウンドが印象的な「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」もこの編成用に的確にアレンジ。客に歌わせる演出も楽しかった。本編終盤は「キング・オブ・ペイン」から大ヒット曲「見つめていたい」という盤石の構えだった。

スティングの声には鋭さがあり、懐かしいばかりではなく、全ての曲が現在進行形で様々な問題を提起しているように聞こえた。３人の演奏でシンプルな構成だからこそ、ごまかしはきかない。緊張感があるはずだが、スティングには余裕すら感じた。まだまだ走れるだろう。（編集委員 桜井学）