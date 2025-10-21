お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が21日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自民党と日本維新の会が20日に連立政権に合意したことをめぐり、コメントした。

山里は、「ずっと政治が動かないで日本がゆっくりと弱っていった感じなので、ここから動き出すのかなと（自民党の高市（早苗総裁）さんに期待しています。あとは維新と組んで、維新が掲げている議員定数の削減というと、政治家が身を切る政策を取ってくれると一瞬喜ぶけど、やり方によっては地方とか少数の声を拾わなくなってしまう。維新の公約がどれだけ通っていくのか。社会保険料にメスを入れてくれるのか期待したいです」と話した。

ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長のイシケンこと、石田健氏は「連立という言葉を聞いた時に、自民党と公明党のイメージが強い人が多いと思う。今回は閣外協力。どこまで両者が政策的な合意をして、意見が違うものが出てきた時にちゃんと折り合いを付けられるのかが焦点になってくると思いますし、それが難しい場合は政治が停滞してしまう。もう1つは社会保障のように現役世代が楽になる生活を目指しているかと思いますが、やってほしいことはこれじゃないのになとなった場合に、支持にも影響が出てくるかもしれない。どういう動きになるか注目です」としていた。