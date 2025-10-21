家族たちと一緒にドッグランへ遊びにやってきたわんちゃん。パパがテラス席で休憩をしているのを見てわんちゃんが駆け寄ったところ、まるでフェス会場のような光景になったと話題に。投稿は36万再生を超え、「このフェス混ざりたいｗ」「すべてが可愛くて癒されます♡」と反響が寄せられることとなりました。

【動画：テラス席にいるパパ→どうしても構ってほしい『小型犬と赤ちゃん』が…まるで『フェス状態』になる光景】

パパがテラス席で休憩していると…

Instagramアカウント『あんちゃん』に投稿されたのは、ある日のドッグランでの光景。この日、キャバリアとビションフリーゼのミックス犬・あんちゃんは、家族たちと一緒にテラス付きのドッグランへ遊びにやってきたのだそう。あんちゃんと一緒にドッグランを駆け回ったパパは、休憩をしにテラスへ向かったといいます。すると、ドッグランスペースとテラスの仕切り越しに、あんちゃんがパパにかまってほしそうにアピールを開始。パパに向かって飛び跳ね始めたのだといいます。

すると、パパに甘えるあんちゃんの姿を見て、娘ちゃんもパパにかまってほしくなってしまったご様子。娘ちゃんはパパに向かって、大きく手を広げながら近寄ってきたといいます。

フェス会場は大盛り上がり！

全力で飛び跳ねるあんちゃんと、両手を広げている娘ちゃんに求められて大人気のパパ。その様子はまるで、人気アーティストのライブが行われているフェス会場のよう。そんな光景を目にして、ママも思わず笑みがこぼれてしまいます。

そして、時間の経過と共にフェス会場の熱気はさらにヒートアップ。あんちゃんのジャンプは勢いを増し、娘ちゃんもパパのすぐ目の前までやってきたとのこと。そんな微笑ましい光景に、思わずパパも笑顔がこぼれてしまったそう。家族たちの和やかなひと時に、こちらまでほっこりしてしまいます。

思わず泣きだしてしまう"ファン"の姿も

熱狂に包まれ最高潮に達したテラス席。するとその時、予期せぬ出来事が起こったそう。なんと…パパのすぐ目の前までやってきた娘ちゃんが、思わず泣きだしてしまったのでした！

大好きなパパがすぐ目の前にいるのに、テラスの仕切りが邪魔でパパに抱っこしてもらえなかったのがもどかしかったのでしょうか？その光景は、まるで大好きな推しを目の前で見ることができたファンのようにも見えます。そんなフェス会場さながらの光景に、投稿を見たたくさんの人が笑顔と癒やしをおすそ分けしてもらったのでした。

この投稿には、「このフェス、可愛くって大好きｗ」「推しが好きすぎて泣いちゃうお客さんだｗ」「かわいすぎて何回も見ちゃいます」と、笑顔を貰った人たちからたくさんの反響が寄せられることに。

Instagramアカウント『あんちゃん』では、そんな笑顔溢れるあんちゃんと家族たちの日常が綴られていますよ。

あんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「あんちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。