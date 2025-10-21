セブン−イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」から「宇治抹茶スムージー」を10月24日から全国のセブン−イレブンで順次、数量限定で発売する。同商品には、抹茶の中でも特に人気のある「宇治抹茶」を使用。さらに、使用する宇治抹茶は、創業164年の歴史を持つ京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用している。視覚的にも鮮やかなグリーンと、濃厚な味わい。そして上品な香りが最大の特長。国内外で高まる抹茶ブームと健康志向の両トレンドに応える商品に仕上げた。

大阪・関西万博のセブン−イレブン西ゲート店、ウォータープラザ店では今年7月後半の販売数が店舗連日合計で1000杯を超え、人気となったセブンカフェ スムージー。その中でも、人気No.1であったのが「香り広がる 抹茶スムージー」だった。大阪・関西万博開催時はこの2店でしか購入できなかった抹茶を使用したスムージーが、今回はさらに美味しくなって全国のセブン−イレブンで発売する。宇治抹茶の上品な香りと濃厚な味わいを楽しめる商品に仕上げた。



「宇治抹茶スムージー」

今回、文久元年創業、164年の歴史を持つ老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の宇治抹茶を使用した。全国茶品評会にて最高賞を過去11回受賞という実績は、最高級の品質と価値の証。空前の日本茶ブームの中、日本茶カフェ「祇園 北川半兵衞」は海外からの観光客にも人気となっている。

担当者は、「今や『抹茶』を使った商品は国内だけでなく海外の人にも人気で、大阪・関西万博でも『抹茶スムージー』が大きな話題となった。今、国内外問わず一大抹茶ブームが到来している。このブームに乗るだけではなく、健康志向の高まりというトレンドにもマッチした商品を消費者に届けたいという想いで、商品開発を進めた。今回、老舗の抹茶原料を使用した本格的な品質を手軽に楽しめるよう、全国展開するので、ぜひ楽しんでほしい」とコメントしている。

［小売価格］371円（税別）

［発売日］10月24日（金）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp