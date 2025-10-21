◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―3 マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

ブルージェイズが32年ぶり3度目となるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズに4―3で逆転勝ちし、4勝3敗で突破。2連覇を飾った1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ覇者ドジャースと対戦するWSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕する。

激闘を制してのWS出場を、球団OBやカナダに本拠を置くプロスポーツチームの選手たちも祝福した。サイ・ヤング賞を歴代最多の7度受賞し、1997〜98年にブルージェイズでプレーしたロジャー・クレメンス氏は自身のXに「トロント、気分はどうだい?!」と祝福メッセージを投稿した。

2015〜18年に在籍し、15年にはア・リーグMVPに輝いたジョシュ・ドナルドソン氏は「頑張ろーぜ!!!!ワールドシリーズ!!!!」と興奮した様子。99〜10年の在籍で03年にシルバースラッガー賞を受賞したバーノン・ウェルズ氏は「ブルージェイズが優勝だ！」、23年から今季途中までプレーしたエリック・スワンソン投手は「ワオ、トロントにとってこれ以上うれしいことはないよ！今夜の街は眠れないね！」と記した。

NBAトロント・ラプターズのFスコッティ・バーンズはチームの公式X動画に登場。ブルージェイズのユニフォーム姿で「全て手に入れるぞ、ベイビー、レッツゴー！」と絶叫した。