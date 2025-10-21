双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、親子コーデのプレゼントを贈られた感謝を自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】ドラクエ堀井氏からのプレゼントに感謝「勇敢に育てたいな」 絵日記は「ダブル泣き」「あると助かるグッズ」





翔子さんは、大ヒットゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」のゲームデザイナー・堀井雄二さんからプレゼントを贈られたとして「ドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜」「双子と親子コーデ叶いました！」と、母＆双子の3ショット写真を投稿。









翔子さんが着るパーカーのフードはスライムの寝顔になっていて、双子が着ているパジャマにも、スライムやそのほかゲームに登場するモンスターたちがプリントされています。翔子さんはそのパジャマを「モンスターたちがすやすやしてる」と描写。「大人用もモコモコあったかい」「ありがとうございます！」と、自身を憧れさせた大ゲームのデザイナーに感謝とリスペクトを伝えています。









さらに翔子さんは絵日記で、日々の育児のポイントを公開。スライムのパジャマを着て大泣きしている双子を弱り顔で抱っこする自画像を真ん中に「ダブル泣き」とタイトル。「ワンオペ双子ママさんどうしてます？」と、右往左往する自身のイラストを散りばめています。









続く絵日記では、赤ちゃんのかたい鼻水もしっかり取れる”電動鼻水吸い器”や爪切りやハサミで切るには小さすぎて怪我をさせるかもしれず「マスト」と位置づける”赤ちゃん用電動つめやすり”を紹介。ウェットティッシュのフタを取り出し口に対して直角につけると使いやすいというヒントなど、今回も情報量満載の絵日記となっています。









フォロワーからは「しょこたんの絵日記からめっちゃ色々勉強してます！」「寒くなるので気をつけて」「セルフのみクッション買いましたがめちゃくちゃ便利です」「グズってる時はおしゃぶりも試してみて！」など、育児中や経験済みの方々とのあいだでエールと知恵の交換が湧き起こっています。

【担当：芸能情報ステーション】