全北現代が4年ぶり10度目の優勝達成！韓国Kリーグ1、2025年シーズンラスト5節の日程が決定

韓国プロサッカー連盟が、2025年シーズンのKリーグ1のファイナルラウンド日程を発表した。

スプリット方式が採用されているKリーグ1では、第1節から第33節までを「レギュラーラウンド」として全12チーム3回総当たりで行った後、「ファイナルラウンド」として第34節から第38節までを上位と下位6チームずつ2グループに分け、各チーム5試合ずつ実施する。

2025年シーズンのKリーグ1は、レギュラーラウンド最終戦の第33節で全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースが優勝を確定。ファイナルラウンド突入前、5試合を残して4年ぶり10度目のリーグ王者に輝いた。

このため、ファイナルA（上位グループ）に進出した6チームのうち、全北現代を除く5チームは来季ACL出場権をかけて争う。一方、ファイナルB（下位グループ）の6チームは降格回避ために熾烈な競争を繰り広げる。

第34節は10月25〜26日、第35節は11月1〜2日、第36節は11月8〜9日、第37節は11月22〜23日、最終節の第38節は11月30日に行われる。

通算10度目の優勝を達成した全北は、10月25日に本拠地・全州（チョンジュ）ワールドカップ競技場で金泉尚武（キムチョン・サンム）とのファイナルラウンド初戦を行う。

クラブ初のファイナルA進出を果たした大田（テジョン）ハナシチズンのファイナルラウンド初戦は10月26日、大田ワールドカップ競技場で浦項（ポハン）スティーラーズを相手に行われる。現在最下位も、ファイナルラウンドで巻き返しを狙う大邱（テグ）FCは同日、敵地の蔚山文殊（ウルサン・ムンス）サッカー競技場で蔚山（ウルサン）HD FCと対戦する。

最終戦となる第38節は、ファイナルBの試合が11月30日14時に、ファイナルAの3試合が同日16時30分に、それぞれ3試合ずつ行われる予定だ。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）全北現代モータース

10月25日（土）

14:00 全北現代モータース vs 金泉尚武（全州ワールドカップ競技場）

14:00 光州FC vs FC安養（光州ワールドカップ競技場）

16:30 水原FC vs 済州SK FC（水原総合運動場）

10月26日（日）

14:00 蔚山HD FC vs 大邱FC（蔚山文殊サッカー競技場）

14:00 FCソウル vs 江原FC（ソウルワールドカップ競技場）

16:30 大田ハナシチズン vs 浦項スティーラーズ（大田ワールドカップ競技場）

―第35節

11月1日（土）

14:00 江原FC vs 全北現代モータース（江陵ハイワンアリーナ）

14:00 大田ハナシチズン vs FCソウル（大田ワールドカップ競技場）

16:30 金泉尚武 vs 浦項スティーラーズ（金泉総合運動場）

16:30 FC安養 vs 蔚山HD FC（安養総合運動場）

11月2日（日）

14:00 光州FC vs 済州SK FC（光州ワールドカップ競技場）

16:30 水原FC vs 大邱FC（水原総合運動場）

―第36節

11月8日（土）

14:00 済州SK FC vs FC安養（済州ワールドカップ競技場）

14:00 大邱FC vs 光州FC（大邱iMバンクパーク）

16:30 金泉尚武 vs 江原FC（金泉総合運動場）

16:30 全北現代モータース vs 大田ハナシチズン（全州ワールドカップ競技場）

11月9日（日）

14:00 浦項スティーラーズ vs FCソウル（浦項スティールヤード）

16:30 蔚山HD FC vs 水原FC（蔚山文殊サッカー競技場）

―第37節

11月22日（土）

14:00 FC安養 vs 水原FC（安養総合運動場）

14:00 FCソウル vs 金泉尚武（ソウルワールドカップ競技場）

14:00 大田ハナシチズン vs 江原FC（大田ワールドカップ競技場）

16:30 光州FC vs 蔚山HD FC（光州ワールドカップ競技場）

16:30 浦項スティーラーズ vs 全北現代モータース（浦項スティールヤード）

11月23日（日）

14:00 済州SK FC vs 大邱FC（済州ワールドカップ競技場）

―第38節

11月30日（日）

14:00 大邱FC vs FC安養（大邱iMバンクパーク）

14:00 水原FC vs 光州FC（水原総合運動場）

14:00 蔚山HD FC vs 済州SK FC（蔚山文殊サッカー競技場）

16:30 全北現代モータース vs FCソウル（全州ワールドカップ競技場）

16:30 金泉尚武 vs 大田ハナシチズン（金泉総合運動場）

16:30 江原FC vs 浦項スティーラーズ（江陵ハイワンアリーナ）

（文＝ピッチコミュニケーションズ）