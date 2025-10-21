「安心しきってて尊い…」シェパードの無防備すぎる寝顔に4800いいね「スヤァ」「赤ちゃんみたい」【ママリ】
シェパードの「警戒心ゼロ」安心しきった寝顔に4800いいね
Tobi and Bobi シェパード兄弟犬(@TobiandbobiInfo)さんの投稿です。日ごろやんちゃなワンコが無防備な姿で寝ていると、愛おしくなりますよね。すやすや眠っているのは、それだけ安心している証拠でしょう。
©TobiandbobiInfo
©TobiandbobiInfo
熟・睡⭐︎
飼い主さんの鼓動と温かさを感じながら、警戒心ゼロで安心している様子が伝わってきますね。心から飼い主さんを信頼しているからこそでしょう。警察犬のイメージが強いシェパードのこんなにやわらかい表情は、なかなか見られませんよね。
この投稿には「バブちゃんがいますね」「スヤア」などのリプライが寄せられていました。たしかに、あどけない寝顔が、まるで赤ちゃんのようかもしれません。
飼い主さんと愛犬の絆を感じて、ほっこりした気持ちになる写真でした。
「看板猫います」猫喫茶の投稿に8.5万いいね
猫喫茶 ネコブ(@nekobuneko)さんの投稿です。猫好きの方は、猫カフェに癒やされに通っているという方もいるのではないでしょうか。
猫喫茶ネコブさんは「看板猫います」とお店の看板と共に、美しい猫のお写真を投稿して、話題となりました。思わず心が和みますよ。
©nekobuneko
看板猫います😺
すらりとした美しい猫が、猫喫茶ネコブさんの看板に寄り掛かっています。背中の模様も見事でとても魅力的ですね。お店の一員としてまるで「いらっしゃいませ」と言っているかのような雰囲気が伝わってきます。
この投稿には「美猫の後ろ姿が実に悩ましい」「最高ですね」といったコメントが寄せられていました。お店の名前と猫が描かれた看板にそっと寄り添う様子からも、猫と人がともに過ごせる優しい空間が感じられ、ほっと一息つきたくなる場所だと想像できます。看板猫が迎えてくれる猫喫茶、ぜひ一度訪れてみたいものですね。
玄関を開けたらモフモフ、癒やしのお出迎えに4.3万いいね
レノン&れある(@Renon_Rearu)さんの投稿です。モフモフした毛並みの犬を見ると、顔をうずめたくなる犬好きさんもいるでしょう。
レノン&れあるさんの愛犬・れあるちゃんは、玄関を開けたらすぐにお出迎えしてくれるそう。まるで、ぬいぐるみのような愛らしい姿を、どうぞごらんください。
©Renon_Rearu
©Renon_Rearu
玄関あけたらすぐモフモフ
落ち着いた風情のある日本家屋の玄関を開けると、モフモフでかわいいワンコが。こんな光景、最高の癒やしですよね。ギュっと抱きしめたり、ナデナデしたり、モフモフの中に顔をうずめたいという衝動にかられそうです。
この投稿には「犬好きにはたまらないかわいさ」「優しく触ってみたい」「疲れも一気に癒やされそう」などのリプライが寄せられていました。
れあるちゃんのモフモフショットはさまざまなパターンがあり、シリーズ化しているもよう。かわいい写真がXでたくさん見られます。日本家屋とモフモフのワンコが絶妙にマッチした、心温まる写真の紹介でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）