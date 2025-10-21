公明党名誉会長とG-DRAGONが同じ章を？“お堅い”「文化勲章」に変化をもたらした世界的グループとは

BIGBANGのリーダーでソロアーティストとしても活動するG-DRAGONが、韓国政府から「玉冠文化勲章」を授与される。

【写真】G-DRAGONは日本人が好み？

同勲章は、韓国文化の発展に寄与した人物に贈られる最高位の栄誉で、金冠（1等級）・銀冠（2等級）・宝冠（3等級）・玉冠（4等級）・花冠（5等級）の五段階に分かれている。G-DRAGONが受章するのは、4等級の玉冠だ。主管の文化体育観光部は「K-POPとポップカルチャーを通じ、韓国文化の国際的地位を高めた」と理由を説明している。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

同時に受章するのは、ハリウッド作品でも知られる俳優イ・ビョンホン（宝冠）と、“四季シリーズ”の『春のワルツ』『夏の香り』『秋の童話』『冬のソナタ』に出演したキム・ヘスク（銀冠）。前者は55歳、後者は69歳と、どちらも大ベテランだけに、G-DRAGONの37歳という若さでの受賞は際立つ。

もともと文化勲章は、演出家や詩人、学者、美術家など、いわゆる“お堅い文化人”を中心に授与されてきた。これまでも俳優や歌手など芸能人への受章もあったが、年齢的にベテランが多く、長年業界に寄与してきた功労を表彰する意味合いが強かった。

そのため、ファッション・アート・ライフスタイルと、“若者”に多大な影響を与えてきたG-DRAGONが国家から文化功労者として認められたこと自体、韓国文化全体の価値観が変化した証とも言えるだろう。

法改正の声も出たBTSの快挙

その流れを大きく変えたのがBTSだ。2018年、彼らはK-POPアイドルとして初めて「花冠文化勲章（5等級）」を最年少で受章し、「大衆文化が国家に認められた瞬間」と評された。韓国がK-POPを国策と位置づける象徴的な出来事でもあった。

さらに、この受章は兵役制度の議論にも影響を及ぼした。オリンピックやアジア大会の入賞者に認められる特例が“大衆文化人”には適用されないことから、法改正を求める声が高まったのだ。最終的に改正は見送られたが、BTSが国家制度にまで影響を与える存在であることを示す、象徴的な出来事だった。

BTS以降、文化勲章は“お堅い”分野にとどまらず、ポップカルチャー全体を対象とする制度へと徐々に変化しており、今回のG-DRAGONの受章は、その流れの延長線上にあると言える。

（写真提供＝OSEN）BTS

ちなみに、同勲章には日本人受章者も複数いる。なかでも最も知られているのが、創価学会名誉会長の池田大作氏だ。2009年、韓国での文化交流や教育・平和活動の功績が認められ、「花冠文化勲章」を授与された。韓国SGI（創価学会インターナショナル）の和光新聞社の名誉最高顧問として、社会の発展に寄与した功績を讃えたものと説明されている。

ポップスターから宗教家まで。今後、どのような受章者があらわれるのか、注目してみるのも面白いのではないだろうか。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。