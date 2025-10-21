世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２１日、最新の世界ランキングを発表。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、スーパーバンタム級で１位にランクされた。すでにＷＢＡ、ＷＢＯで同級１位、ＩＢＦでも最上位の３位（１、２位は空位）にランクインしており、主要４団体すべてでトップコンテンダーとなった。同階級は、井上尚弥（３２）＝大橋＝が４団体統一王者に君臨している。

中谷は１２月２７日、サウジアラビア・リヤドで行われる興行「ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」で、井上尚のスパーリングパートナーを務めたこともあるＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（２４）＝メキシコ＝とのノンタイトル１０回戦に臨み、同級デビューを果たす。同興行では、井上尚がＷＢＣ２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の挑戦を受ける。中谷と井上尚がともに勝てば、来年５月頃に東京ドームでの対戦が実現する見通しだ。

また、中谷が王座を返上したバンタム級（５３・５キロ以下）では、元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が、新たに同級５位にランクインした。井岡は同級でＷＢＡ９位、ＩＢＦ１１位に名を連ねており、同級で日本男子初の５階級制覇を目指す。