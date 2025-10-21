¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¤Î¥é¥¤¥Ðー¡Ö¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¤µ¤ó¡×¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª 2026Ç¯6·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ú¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û Í½Ìó´ü´Ö¡§10·î21Æü～11·î26Æü23»þ55Ê¬ 2026Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§19,800±ß
(C)ANYCOLOR, Inc.
¡¡DMM Factory¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ù¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò2026Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï11·î26Æü23»þ55Ê¬¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ANYCOLOR¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ðー¡Ö¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¤µ¤ó¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸µ¤Ë1/7¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉþÁõ¤äºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌöÆ°´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÏÓ¤äÂ¡¢Éþ¤¬ºî¤ë¶õ´Ö¤ä·ä´Ö¤âºî¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ù¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó280mm
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÅù°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£