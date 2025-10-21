USJ、25周年テーマを「Discover U!!!」決定 2026・3・4から超熱狂プログラムスタート
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は21日、2026年に迎える開業25周年テーマを「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」と決定したと発表した。
【画像】マリオ＆エルモ＆スヌーピーが勢ぞろい！「御堂筋 ランウェイ2025」にUSJ参加
USJは来年3月31日に開業25周年を迎える。アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ「Discover U!!!」には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う「Discover You」と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する「Discover USJ」という2つの意味を込めている。
「パークの超刺激的なエンターテイメントの力によって本来の自分らしさを解き放ち、自分自身にもっと“ワクワクドキドキ”し、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい」と呼びかける。
2026年3月4日から2027年3月30日まで、1年を通してパークの25周年を祝う特別だらけで超熱狂の周年記念プログラムがスタートする。第1弾として、今年11月3日開催の「御堂筋 ランウェイ2025」に参加することが決まっている。パークの各周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ楽曲をメドレーに、綾小路麗華やディーコン（ウォーターワールド）をはじめ、スーパー・ニンテンドー・ワールドからマリオやルイージ、エルモやスヌーピーなどパークの仲間たちが勢ぞろいする。
MINIONS TM & （C） 2025 Universal Studios.
（C） Nintendo
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
TM and （C） 2025 Sesame Workshop
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5100201
（C） Walter Lantz Productions LLC
JAWS TM & （C） 2025 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2025 Universal Studios
SING TM & （C） 2025 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: (R) & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】マリオ＆エルモ＆スヌーピーが勢ぞろい！「御堂筋 ランウェイ2025」にUSJ参加
USJは来年3月31日に開業25周年を迎える。アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ「Discover U!!!」には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う「Discover You」と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する「Discover USJ」という2つの意味を込めている。
2026年3月4日から2027年3月30日まで、1年を通してパークの25周年を祝う特別だらけで超熱狂の周年記念プログラムがスタートする。第1弾として、今年11月3日開催の「御堂筋 ランウェイ2025」に参加することが決まっている。パークの各周年を盛り上げてきた歴代のエンターテイメントプログラムのテーマ楽曲をメドレーに、綾小路麗華やディーコン（ウォーターワールド）をはじめ、スーパー・ニンテンドー・ワールドからマリオやルイージ、エルモやスヌーピーなどパークの仲間たちが勢ぞろいする。
MINIONS TM & （C） 2025 Universal Studios.
（C） Nintendo
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
TM and （C） 2025 Sesame Workshop
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5100201
（C） Walter Lantz Productions LLC
JAWS TM & （C） 2025 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2025 Universal Studios
SING TM & （C） 2025 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: (R) & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.