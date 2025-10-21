お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（41）の妻で、モデルでタレントの近藤千尋（35）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。ピッチャーのポーズを披露した。

近藤は「オフレコスポーツ 見逃した方も是非TVerでご覧ください」「このポーズを見てわかるように…笑笑スポーツ初心者な私でもわかるように毎回素敵なゲストの皆様がスポーツを詳しく教えて下さいます」と自身が出演するテレビ朝日のバラバラ大作戦「オフレコスポーツ」（金曜深夜放送）のオフショットを公開。ベロアのトップスと白いレーススカートを合わせた装いで野球の投手のようなポーズを披露した。

さらに、「そしてオフレコのあんなことやこんなことも」「スポーツ詳しい方も私みたいな方々も本当に面白いので是非見てみてね」とつづった。

同番組は、スポーツニュースや試合中継では語られることのない“オフレコの話”を深掘りするスポーツトーク番組。スポーツ初心者という近藤がMCを務める。

フォロワーからは「かわいい！！見る」「一緒にスポーツの勉強やわ」「バスケの裏話とかも、いつか聞けたら嬉しいなぁ」「好きなスポーツは何ですか〜？」「千尋さん綺麗」といった反響が寄せられている。