Éã¤ÏÌÔµí·³ÃÄ¥É¥é1±¦ÏÓ¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î32ºÐ¥â¥Ç¥ëà¥¹¥é¥êºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤ÎÀ¼
¥À¡¼¥¯ÊÁ¥Ý¥ó¥Á¥ç¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¹âÌø°¦¼Â(32)¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê½©¥³¡¼¥Ç¤ÎÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥À¡¼¥¯ÊÁ¤ÎÄ¹¤¤¥Ý¥ó¥Á¥ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£È±¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¶Á¿¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëºÇ¶¯¤Ã¤¹¤Í¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÌø¤Ï2010Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¦¥§¥ë¤«¤á¡×¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï1987Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä¹¿È±¦ÏÓ¤Î¹âÌø½Ð¸Ê¤µ¤ó(61)¡£