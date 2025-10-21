クライマックスシリーズ・パ・ファイナルステージは、ソフトバンクが第6戦までもつれる激闘を制し、日本シリーズ進出を決めた。同シリーズではセ・リーグ覇者の阪神と対戦。25日から本拠地みずほペイペイドームで開幕する。

今季の交流戦は甲子園で行われ、ソフトバンクが2勝1敗で勝ち越し。交流戦優勝を同球場で決めた。

初戦はリバン・モイネロと村上頌樹が先発。初回にソフトバンクが1死満塁のチャンスをつくり、栗原陵矢の遊ゴロの間に先取点を挙げた。5回には近本光司、中野拓夢の連打で一、二塁とし、2死から大山悠輔が中前へ適時打を放って同点となる。

6回以降はお互いチャンスを作りながらも無得点が続く。延長戦に突入し、最後は10回に石塚綜一郎が及川雅貴から勝ち越し打を放ち、試合を決めた。

2戦目は上沢直之と元ソフトバンクの大竹耕太郎の両先発でスタート。初回から阪神打線が猛打を見せ、佐藤輝明、小幡竜平の適時打で3点を先制する。大竹がソフトバンク打線に好機をつくらせない投球を見せ、6回以降は救援陣が無失点リレーで阪神が完封勝ちした。

第3戦は松本晴とドラ1ルーキーの伊原陵人が先発した。4回に阪神の守備が乱れ、2死二、三塁となり、ジーター・ダウンズが2点先制打を放った。直後の佐藤輝の一打で1点を返したが、7回からソフトバンクが松本裕樹、藤井皓哉、杉山一樹の「樹木トリオ」を投入。リードを守り切り、ソフトバンクが交流戦優勝を決めた。

2勝1敗でソフトバンクが勝ち越したが、いずれも接戦に。対阪神のチーム打率は1割7分と苦しんだ一方、チーム防御率は1・33と、ともに投手陣の活躍が目立った。2014年以来となる両チームの日本シリーズ。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。