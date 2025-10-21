お手本は河本結！ 大学教授が導き出した最高のパットのインパクトは「アッパー軌道でロフトを-1〜0度」だった
日本獣医生命科学大学の教授・濱部浩一は、動作解析が専門だが、さまざまな角度からパットの動きを分析している。その中で、「理想のインパクトは3度アッパー軌道でインパクトロフト−1〜0度」という結論に辿りついたという。では、インパクトロフトを立ててアッパー軌道に打つにはどうすればいいのか。パットの名手、日下部光隆と濱部がサッカー解説者・松木安太郎さんに伝授。
【写真】河本結のロフトを立ててややアッパー軌道で打つストローク
【松木】3度アッパー＆ハンドファーストで打つにはどうすればいいんですか？【濱部】 簡単なのは、河本結プロのようにアドレスでフォワードプレスをして手元を左に動かしてから打つことです。自然にハンドファーストに打てます。【松木】 なるほど。体は少し左に傾いてもいいですか？【日下部】 それだと左足体重になるので、ダウンブローになってボールが跳ねる。理想は左右5：5の体重配分。それとボール位置はセオリー通りに左目の下。ボール位置が真ん中寄りになるとダウンブローになりやすい。【松木】 そうなんですね。【日下部】 軸を真ん中に置くとロフトが寝やすくなるので、左背中に棒が刺さったイメージで打ちましょう。そうすれば、ハンドファーストを保って打てますよ。■パットを大学で研究濱部浩一はまべ・こういち／日本獣医生命科学大学運動科学の教授。専門は動作解析だが、さまざまな角度からパットの動きを分析。その分野の第一人者。YouTubeで「濱部教授のゴルフ研究室」を配信中■パットの名手日下部光隆くさかべ・みつたか／ 1968年生まれ、神奈川県出身。ツアーで3勝を挙げた業師。2007年よりレッスン活動を始め、現在は東京都世田谷区でWASSゴルフスタジオを主宰■ゴルフ大好き解説者松木安太郎さんまつき・やすたろう／1957年生まれ。元日本代表のサッカー選手。ヴェルディ川崎の元監督で、現サッカー解説者。ゴルフ好きとしても知られる。現在の悩みは3パットが多いこと◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』で詳細をチェックできる。
