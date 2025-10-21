GLIM SPANKY、松尾レミが体調不良により2公演出演見送り 亀本寛貴が『朝霧JAM』にひとり参加「本当にありがとうございました」
GLIM SPANKYのボーカル＆ギター・松尾レミが、体調不良により、出演を予定していた『Chillin’ Vibes 2025』『朝霧JAM 2025』への出演を見送り。『朝霧JAM 2025』にはギターの亀本寛貴のみが参加した。
【写真】GLIM SPANKY・亀本寛貴、無事にライブを終えたことを報告
松尾については、体調不良により医療機関を受診した結果、療養が必要と診断され、17日に『Chillin’ Vibes 2025』への出演辞退が報告された。『朝霧JAM 2025』については当初「調整中」とされていたが、18日付で松尾の出演辞退を発表し、亀本がひとりで忌野清志郎さんのトリビュートステージに参加することがアナウンスされた。
亀本は、『朝霧JAM 2025』内のステージ「忌野清志郎 ROCK’N’ROLL DREAMERS」に出演。片平里菜＆山口洋、釘屋玄＆マツシマライズ（暴動クラブ）、田島貴男（Original Love）、ダイアモンド☆ユカイ、YO-KING（真心ブラザーズ）らとともに登場し、「ベイビー！逃げるんだ。」「イマジン」「雨上がりの夜空に」の3曲に参加した。
亀本はライブ後、SNSで「出演形態変更に伴いご調整いただいた出演者の皆様、バンドメンバーの皆様、関係スタッフの皆々様、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を投稿。無事にライブを終えたことを報告した。
今後もさまざまなライブが予定されている中、松尾が元気な姿でステージに戻る日を待ち望む声が高まっている。
