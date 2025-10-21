桐谷美玲、“短い秋”に悲鳴「いつ衣替えしたら…」
俳優の桐谷美玲が21日、都内で行われたファーストリテイリンググループのブランド『PLST（プラステ）』の新商品発表会に出席した。
【全身ショット】秋らしいカラーのコートで登場した桐谷美玲
今季のプラステは、ウィメンズラインのクリエイティブディレクターに、ブランド『HARUNOBUMURATA』を手がけるデザイナー・村田晴信氏を迎え、東レが開発した高機能中綿素材を採用した「ウォームリザーブパデッドシリーズ」を発売。軽さと暖かさを両立した4型のアウターを展開する。
ブランドミューズを務める桐谷は、ウェブCMでも着用した新作コートに身を包み、「フードが付いているコートってカジュアルになりがちですが、（新作は）着るだけで様になるコートだなと思いました」とご満悦な表情を浮かべた。
さらに桐谷は「秋の服が一番好き」と笑顔を見せつつも「最近は夏が長すぎて、秋から一瞬で冬になる。秋冬の服はいつ着たらいいんだろう、いつ衣替えたらいいんだろうって悩みますよね。ついこの間まで（気温が）30度を超えて半袖を着ていましたし…」とポツリ。トークセッションでは、ユーザーから寄せられた秋冬ファッションに関する悩みや疑問に答えながら、自身のこだわりを語っていた。
