麒麟・川島明、好きなデートは神社＆お寺 “ならでは”の理由も明かす「縮図で現れる気がする」
お笑いコンビ・麒麟の川島明が21日、都内で行われたPrime Videoの恋愛リアリティショー『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベントに、ともにスタジオMCを務める指原莉乃、ホラン千秋とともに登壇した。
【全身ショット】セクシーすぎます⋯！肩出しタイトワンピで登場した指原莉乃
同番組の参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
過去最多デートが繰り広げられる今シーズンを振り返り、川島はなかでも「浅草（デート）は良かった」と共感。さらに「妻もそうですが、好きな人ができると昔から神社やお寺に行くんです」と自身も寺社＆お寺デートがお気に入りだそう。
その理由について「暇じゃないですか」とすると、ホラン＆指原は「暇…？」とポカンとした表情。「遊園地や水族館は見るもんや、やることがあるから会話せんでも持つんですけど、神社やお寺はそうそうにやることがなくなる」と会話を楽しむことを重視したいそう。
さらに「付き合いが長くなって、お互いが落ち着いたときにどうするんだろう、縮図で現れる気がする」と熱弁するとホランは「最初から？でもそれはトークがお上手だからできる技。会話がままにならなかったらチーンって感じ」とばっさり。
指原は「『なにお願いしたの？』『平和？』『へ〜』って」と再現すると川島は「それ好きちゃうやろ」と呆れ顔。「その空気をなんとか楽しんでいけたらな。次どこ行く？とかどっちかが提案したり」と持論を展開していた。
