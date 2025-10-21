元プロ野球選手で、阪神のスペシャルアンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏（44）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。今季目覚ましい活躍を見せた佐藤輝明内野手（26）について語った。

この日は元阪神の関本賢太郎氏、熱狂的阪神ファンの「ますだおかだ」増田英彦とそろって登場。今年リーグ優勝を果たし、日本シリーズ進出を決めた阪神の強さの理由を問われた糸井氏は「はっきり言いますね。これはあまり大きい声では言えないんですけれども、僕が関わっているんです」と力を込めた。

「今年キャンプでね、臨時コーチさせてもらった。佐藤輝明選手が今年」大活躍を見せたとし「そこに僕が少し関わっているかもしれない」と続けた。

結構アドバイスをしたのかと聞かれ「はい」と明言。「だから今これ。SAなんですよね」とこの日着用していた阪神のユニホームの背番号部分に書かれている「SA」の文字を見せ、その意味は「佐藤輝明愛している」とファンから言われているとボケてみせた。

増田が「佐藤選手の大学の先輩でもありますからね」と続け、佐藤が言うことを聞くかと聞かれた糸井氏は「うん」とうなずいた。実際に何を言ったのかとも問われると「いやもう打てるコツを言っただけ」と思わせぶりに話した。

関本氏は「この間も練習に行ったらしいんですよ。そしたらその次の日の新聞の佐藤選手のコメントが“なんか糸井さんがバッティング教えに来てたみたいですね”ってなってて」と暴露すると、スタジオからは「全然聞いてない！全然届いてない！」とツッコミが入った。

糸井氏は大笑いしながらも「いやでもクリケットバット分かりますか？羽子板のでかいやつみたいな。それでちょっと練習して。彼はシーズンそれずっとやってたんで」と真面目に語り、関本氏も「だから40発100打点は結構力貸してるってことですね」と感心した。