¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬32Ç¯¤Ö¤ê¤ËWS¿Ê½Ð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥²¥ì¥í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤âÃíÌÜ
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Á£Ì£Ã£Ó¡ËÂè£·Àï¤Ë£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿£±£¹£¹£³Ç¯°ÊÍè£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£³ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ï£²£¶ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¸Ê¬£µÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¥²¥ì¥í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡££×£ÓÂè£±Àï¤Ï£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¥È¥í¥ó¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿½é²óÀèÆ¬¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Î»Íµå¤È¥²¥ì¥í¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÎÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢£µÈÖ¥Ð¡¼¥·¥ç¤¬±¦ÏÓ¥«¡¼¥Ó¡¼¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢±¦Á°Å¬»þÂÇ¡££±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£³²ó¤Ë±¦ÏÓ¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬ÀèÆ¬¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÈïÃÆ¡££²¡½£±¤È¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿ÊÆ£Æ£Ï£Ø¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î»î¹ç¤Ç½é²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢£³²ó¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡££µ²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥í¡¼¥ê¡¼¤ËÈïÃÆ¡££±¡½£³¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢£·²ó¤ËÈ¿·â¡££²ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥¦¡¼¤ò¹¶¤á¡¢ÀèÆ¬¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡¢Â³¤¯¥«¥¤¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡££¹ÈÖ¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÏÅêÁ°¤Ëµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥Ð¥¶¥ë¥É¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤Î£¹£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢¹â¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Æº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£µÕÅ¾£³¥é¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÇ®¶¸¡£¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ïµå¾ì¤ÎÂç´¿À¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¤³¤Î°ìÈ¯¤¬¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤ò¡Ë£×£Ó¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£¹²ó¡¢¼é¸î¿À¤Î¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬Á°Ìë¤ËÂ³¤ÅÐÈÄ¤·¤Æ£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ò³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤ë¤È¡¢£´Ëü£´£·£·£°¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥²¥ì¥í¤ÏÎ¾ÏÓ¤òÆÍ¤µó¤²¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£µåÃÄÁÏÀß½é¤Î£×£Ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¥Ê¥¤¥ó¤Ï°ìÍÍ¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï£Æ£Ï£Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤ÎÁ°¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Èà¤é¡ÊÆó¿Í¡Ë¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤¬½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢³¹¤È¹ñ¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Îº£µ¨¤ÎÂÐÀï¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¡££¸·î£¸Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç£³Ï¢Àï¡¢£±¾¡£²ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ï£±£³ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£µ³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¡¢£µÆÀÅÀ¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ð£ÖÅêÉ¼¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬ËþÉ¼¤Ç½é¼õ¾Þ¤·¡¢¥²¥ì¥í¤Ï£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿°ø±ï¤â¤¢¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤ÊÂÐÀï¤À¡£